مواجهة الهلال ومانشستر سيتي تُجدد صراع إنزاجي وجوارديولا!

نيويورك (د ب أ)

تتجه الأنظار صباح الثلاثاء إلى مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواجهة الهلال السعودي، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

ويستضيف ملعب «كامبينج وورلد» في أورلاندو، المواجهة المرتقبة، بين بطل أوروبا 2023، وبطل آسيا 2021، والتي ستكون ذات أهمية كبيرة، في ظل الطموح الكبير للفريق السعودي للذهاب بعيدا في البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً.



ونجح الهلال في التأهل لدور الستة عشر بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثامنة، والتي ضمت إلى جانبه ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

وجاء الفوز على باتشوكا 2-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليضمن التأهل للفريق السعودي بعد خسارة ريد بول سالزبورج أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ليرفع الهلال رصيده إلى خمس نقاط، متأهلاً بفارق نقطتين خلف الريال. وكان الهلال قدم أداء أكثر من رائع في مواجهة ريال مدريد في الجولة الأولى بدور المجموعات، حيث تعادل معه 1-1 وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة للتسجيل والفوز بالمباراة، كما تصدى المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، لضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، نفذها قائد الفريق الملكي، فيدريكو فالفيري.

وبقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، قدم الهلال بطولة مميزة حتى الآن، لكنه سيصطدم بفريق من مستوى آخر، وهو مانشستر سيتي، الذي يسعى مدربه الإسباني بيب جوارديولا، إلى الاطمئنان على فريقه بشكل كامل قبل انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسيواجه إنزاجي منافسه جوارديولا للمرة الثالثة في ثلاثة أعوام، حيث التقيا في مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، ونجح مانشستر سيتي في الفوز بهدف نظيف ضمن له اللقب الأوروبي الأول في تاريخه، فيما شهدت المواجهة الثانية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموسم الماضي، تعادلاً سلبياً في ملعب «الاتحاد» بمدينة مانشستر الإنجليزية.

ويأمل إنزاجي في تحقيق الفوز والثأر لنفسه من جوارديولا الذي حرمه من لقب البطولة الأغلى في 2023، والتي خسرها إنزاجي مجدداً قبل شهر واحد فقط من الآن مع إنتر ميلان، حيث اهتزت شباك فريقه خمس مرات أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ليخسر فريقه فرصة تحقيق اللقب الرابع بطريقة مهينة، أدت إلى رحيله عن إدارة الفريق.

ويعلم الهلال ونجومه المتمثلة في المغربي بونو والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو ومواطنه مالكوم والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، صعوبة المهمة أمام فريق ليس فقط متمرس، بل أنه مرشح لنيل لقب البطولة وتعويض الجماهير عن موسمه الماضي الذي كان مخيباً للآمال، مع غياب سالم الدوسري.

من جانبه، يواصل جوارديولا الاستعداد للموسم الجديد، حيث تصدر الفريق مجموعته بدون أي مشاكل، وحقق الفوز بهدفين على الوداد المغربي في مستهل مشواره، قبل أن يكتسح العين الإماراتي بسداسية، ثم يسجل خمسة أهداف عبر خمسة لاعبين مختلفين في شباك يوفنتوس الإيطالي في قمة صدارة المجموعة السابعة.

ويأمل جوارديولا أن تواصل الصفقات الجديدة مثل الجزائري ريان آيت نوري والفرنسي ريان شرقي والهولندي تياني رايندرز، التألق بعدما قدموا أنفسهم بقوة في المباريات الثلاث بدور المجموعات. وقد يكون الفوز بهذه البطولة أفضل تعويض لجماهير سيتي، خاصة وأن الفريق قدم موسما سيئا خسر خلاله كل الألقاب التي نافس عليها، بداية من لقب الدوري الذي خسره لصالح ليفربول، والكأس بعدما هزمه كريستال بالاس في النهائي، فيما ودع منافسات كأس الرابطة مبكرا، وخرج من ملحق دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وسيلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي.