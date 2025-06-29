قمة «إيطالية برازيلية» في اختبار جديد لإنتر ميلان بمونديال الأندية

نيويورك (د ب أ)

ينتظر إنتر ميلان الإيطالي اختباراً جديداً في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك حينما يواجه فلومينينسي البرازيلي، غداً الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة.

وكان إنتر ميلان قد تأهل لدور الستة عشر بصفته المتصدر للمجموعة الخامسة بالبطولة برصيد سبع نقاط، جمعها من تعادل مع مونتيري المكسيكي 1-1 وفوز على أوروا ريدز الياباني 2-1، والفوز بهدفين نظيفين على ريفر بليت الأرجنتيني.

وتأتي صدارة إنتر ميلان لمجموعته بالبطولة لتكون أولى بصمات المدرب الجديد، الروماني كريستيان كيفو، الذي حل بدلاً من سيموني إنزاجي، الذي رحل لتدريب الهلال السعودي.

ورغم أن الفريق الإيطالي لم يقدم الأداء المعهود عنه والمنتظر من جانب الجماهير، سيدخل مواجهة فلومينينسي وهو المرشح الأوفر حظاً للفوز والتأهل لدور الثمانية، لمواجهة الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي والهلال السعودي، فريق إنزاجي الجديد.

لكن مباريات كأس العالم للأندية شهدت ندية كبيرة في المواجهات التي تجمع الأندية الأوروبية مع نظيرتها في أميركا الجنوبية، وأبرز دليل على ذلك مواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني، التي خسرها في الدقائق الأخيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني، والمباراة التي نجح بوتافوجو البرازيلي من خلالها في الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبقيادة هدافه ونجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، يسعى إنتر ميلان إلى المضي قدماً في مشواره بالبطولة، وربما يكون لقب كأس العالم للأندية هدية جيدة للجماهير الغاضبة بعد الاخفاق الأوروبي الكبير في نهائي دوري الأبطال، حيث سقط الفريق الأزرق والأسود بخماسية نظيفة أمام باريس سان جيرمان بميونخ قبل شهر من الآن.

على الجانب الآخر، يتسلح الفريق البرازيلي بلاعب يعرف إنتر ميلان جيداً، وهو تياجو سيلفا، لاعب ميلان السابق، وهو أدرى من غيره من الزملاء بالغريم التقليدي لفريقه السابق، حيث لعب في إيطاليا بين عامي 2006 و2012 قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ثم تشيلسي الإنجليزي، ثم العودة إلى البرازيل.

وفي دور المجموعات، فاز فلومينينسي على أولسان الكوري الجنوبي 4-2، وتعادل سلباً مع صن دوانز الجنوب أفريقي وبروسيا دورتموند الألماني.

وتأهل فلومينينسي، بطل كوبا ليبرتادوريس 2023، إلى دور الستة عشر كوصيف للمجموعة السادسة، والتي شهدت نجاح دورتموند في الحصول على بطاقة العبور كمتصدر.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة التي يستضيفها ملعب «بنك أميركا» في شارلوت، إثارة كبيرة وحضور جماهيري كبير متوقع، خاصة مع تزايد الإثارة مع دخول البطولة في مرحلة خروج المغلوب.