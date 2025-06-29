«ويمبلدون» تنطلق غداً.. «تحدي الكبار» بين سينر وديوكوفيتش وألكاراز

لندن (د ب أ)

تنطلق غداً الاثنين الأدوار الرئيسية ببطولة ويمبلدون للتنس للرجال، ثالث البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» للموسم الحالي.

ومن المتوقع أن ينافس الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، والإسباني كارلوس ألكاراز بقوة على الوصول إلى نهائي البطولة يوم 13 يوليو المقبل، بعد مواجهتهما الرائعة في نهائي فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي امتدت لخمس مجموعات قبل حسمها بواسطة النجم الإسباني.

وفيما بينهما، حصد ألكاراز وسينر آخر ستة ألقاب لبطولات «جراند سلام»، ولكن نهائي «رولان جاروس» كان هو الأول الذي يجمعهما في نهائي بطولة كبرى.



وأكدت المباراة النهائية لرولان جاروس ملامح منافسة تاريخية تنذر بتعريف جيل كامل، على غرار ما حدث بين بيورن بورج وجون ماكنرو، ومارتينا نافراتيلوفا وكريس إيفرت، وروجيه فيدرر ورافاييل نادال.

وفاز ألكاراز بثماني مباريات من أصل 12 مواجهة جمعته بسينر، بما في ذلك آخر خمس مواجهات.

ويستهل سينر حملته في البطولة بمواجهة مواطنه لوكا ناردي، فيما يلتقي ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، وبطل ويمبلدون مرتين من قبل، مع الإيطالي فابيو فونيني في الدور الأول، غداً الاثنين.

ووفقاً لقرعة البطولة التي جرت يوم الجمعة الماضي، ربما يحظى سينر في المربع الذهبي بنفس المواجهة التي خاضها في الدور ذاته في نسخة 2023 البطولة، حينما واجه الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش (38 عاماً)، والذي سيحاول مرة أخرى حصد لقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، بعدما خسر في نهائي البطولة أمام ألكاراز في 2023 و2024.

ويلتقي ديوكوفيتش في دور الثمانية مع البريطاني جاك دريبر، بطل إنديان ويلز، والذي يحمل آمال بلاده في البطولة المقامة على أرضه، ويفتتح ديوكوفيتش مشواره بمواجهة الفرنسي ألكسندر مولر، غداً، فيما يلتقي دريبر مع الأرجنتيني سيباستيان بايز.

وأوقعت القرعة ألكاراز في مواجهة محتملة مع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث، والذي يبدأ مشواره بمواجهة الفرنسي آرثر ريندركنيش، غداً، ولا يزال يبحث عن لقبه الأول في البطولات الكبرى.

وقد يلتقي اللاعبان في قبل النهائي، لكن زفيريف لم يسبق أن تجاوز الدور الرابع في بطولة ويمبلدون، وإذا نجح في ذلك هذه المرة، فقد يكون منافسه في دور الثمانية الأميركي تايلور فريتز، المصنف الخامس، الذي فاز في آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما.