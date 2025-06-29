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الرياضة

الألباني «مودريتش» في الشارقة قادماً من كرواتيا

الألباني «مودريتش» في الشارقة قادماً من كرواتيا
29 يونيو 2025 14:30

 
علي معالي (أبوظبي) 
من المنتظر أن يُعلن فريق الشارقة عن أولى صفقات الموسم الجديد، وهو لاعب خط الوسط الألباني فيتا فيتاي (20 عاماً)، قادماً من نادي لوكوموتيفا الكرواتي، وهو من العناصر المميزة في فريقه الكرواتي السابق، ومنتخب بلاده أيضاً، وقبل انتقاله للفريق الكرواتي كان يلعب بالدوري المقدوني الشمالي مع فريق رابوتنيكي، وشارك فيتاي في 13 مباراة مع النخبة الكروية المقدونية.
وودع اللاعب مدربه وزملاءه في الفريق الكرواتي، بعد أن قضى معهم موسمين، قدم خلالهما مستوى جيداً وشارك في 55 مباراة، وكانوا يلقبونه في الملاعب الكرواتية بـ «مودريتش»، كونه يشبه إلى حد كبير لاعب الريال ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش، وفي إحدى المقابلات الصحفية معه قال: «أحاول اللعب بنفس طريقة مودريتش، وسعاتي كبيرة عندما تتم مقارنتي بهذا الاسم العالمي الكبير، وأتابعه جيداً في كل المباريات، وهو علامة كبيرة في كرة القدم».
ولكن الغريب في هذا اللاعب، خلال العام الماضي، أنه كان صاحب الرقم القياسي في صفوف فريقه الكرواتي في عدد البطاقات الصفراء التي وصلت إلى 16 بطاقة، ولكنه لاعب يتميز بالروح القتالية العالية في الملعب.
وكان هذا اللاعب الشاب قد انتقل إلى لوكوموتيفا مقابل 150 ألف يورو، ومن المفترض أن يكون عقده سارياً مع ناديه لموسمين آخرين، لكن اللاعب فضل الانتقال إلى دورينا، حيث قال: «سأغادر لوكوموتيفا، أعرب عن امتناني الكبير للجميع في نادي زغرب، وجئت كشاب مجهول يبلغ من العمر 18 عاماً، وفي لوكوموتيفا أتيحت لي الفرصة لإثبات قدراتي، ولن أنسى هذين العامين الرائعين أبداً، ساعدني الجميع في النادي، وأنا ممتن بشكل خاص للمدرب السابق سيلفيو تشابراجا الذي آمن بي، ومنحني فرصة، وشجعني باستمرار ومنحني الثقة». 
وأضاف: «العرض المالي المقدم، بحسب وكيل أعمالي، أفضل بشكل ملحوظ من الناحية المالية، وإذا لم تكن هناك تعقيدات، فيجب أن أوقع عقداً في الأيام المقبلة وأذهب إلى الإمارات، ويجب أن يحصل لوكوموتيفا أيضاً على بعض التعويضات».

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