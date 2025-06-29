الإثنين 30 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

85 مليون إسترليني مقابل انتقال دياز من ليفربول للنصر السعودي

85 مليون إسترليني مقابل انتقال دياز من ليفربول للنصر السعودي
29 يونيو 2025 14:41

 
علي معالي (أبوظبي)
يسعى نادي النصر السعودي إلى الاستفادة من جهود لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الجديد، وهو ما تناولته وسائل إعلام بريطانية مختلفة، حيث قالت: «يريد النصر التوقيع مع الجناح لويس دياز هذا الصيف، وإن فريق كريستيانو رونالدو مستعد لتقديم عرض مذهل بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني على طاولة المفاوضات لإقناع ليفربول بالانتقال للملاعب السعودية».
وبعد «ربط» رونالدو بعقد يمتد حتى 2027، يقوم النصر بعملية توظيف ضخمة لإنهاء التعطش للألقاب وتأكيد موقفه، وتم تحديد دياز، بسرعته وقدرته على إحداث الطفرات، على أنه الهدف الأول هذا الصيف، في سياق أن جون دوران على وشك الانضمام إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة، يعد دياز بديلاً طبيعياً لدعم رونالدو في الهجوم.
تأتي خطوة النصر في وقت حساس للغاية، اعترف دياز نفسه بأنه يمكن أن يغادر ليفربول عندما لم يتبق له سوى عامين في عقده في أنفيلد، كما تم التشكيك في وضعه بعد وصول فلوريان ويرتز.
وعلى جانب ليفربول، يواجهون معضلة، على الرغم من إصراره على أنه لا ينوي بيع دياز، إلا أن عرضاً بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني هو رقم يصعب تجاهله، إذا حدثت الصفقة، فستكون هذه ثاني أكثر عمليات بيع للاعبين قيمة في تاريخ النادي، بعد فيليب كوتينيو.

أخبار ذات صلة
جوارديولا يتفهم هجوم كلوب!
رونالدو: سأعيش في السعودية بقية حياتي
دياز
كريستيانو رونالدو
النصر السعودي
ليفربول
الدوري السعودي
آخر الأخبار
علم كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 09:04
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الرياضة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
اليوم 08:55
فيضانات في باكستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا
اليوم 08:52
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
الرياضة
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
اليوم 08:50
الشرطة الأميركية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتيلان في كمين استهدف رجال إطفاء بولاية إيداهو الأميركية
اليوم 08:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©