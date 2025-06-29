85 مليون إسترليني مقابل انتقال دياز من ليفربول للنصر السعودي



علي معالي (أبوظبي)

يسعى نادي النصر السعودي إلى الاستفادة من جهود لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الجديد، وهو ما تناولته وسائل إعلام بريطانية مختلفة، حيث قالت: «يريد النصر التوقيع مع الجناح لويس دياز هذا الصيف، وإن فريق كريستيانو رونالدو مستعد لتقديم عرض مذهل بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني على طاولة المفاوضات لإقناع ليفربول بالانتقال للملاعب السعودية».

وبعد «ربط» رونالدو بعقد يمتد حتى 2027، يقوم النصر بعملية توظيف ضخمة لإنهاء التعطش للألقاب وتأكيد موقفه، وتم تحديد دياز، بسرعته وقدرته على إحداث الطفرات، على أنه الهدف الأول هذا الصيف، في سياق أن جون دوران على وشك الانضمام إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة، يعد دياز بديلاً طبيعياً لدعم رونالدو في الهجوم.

تأتي خطوة النصر في وقت حساس للغاية، اعترف دياز نفسه بأنه يمكن أن يغادر ليفربول عندما لم يتبق له سوى عامين في عقده في أنفيلد، كما تم التشكيك في وضعه بعد وصول فلوريان ويرتز.

وعلى جانب ليفربول، يواجهون معضلة، على الرغم من إصراره على أنه لا ينوي بيع دياز، إلا أن عرضاً بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني هو رقم يصعب تجاهله، إذا حدثت الصفقة، فستكون هذه ثاني أكثر عمليات بيع للاعبين قيمة في تاريخ النادي، بعد فيليب كوتينيو.