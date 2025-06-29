سر بكاء بوجبا في موناكو..!



علي معالي (أبوظبي)

احتفى فريق موناكو الفرنسي بلاعبه الجديد بوجبا بشكل لافت للنظر، وبعد توقيعه رسمياً، نشر العديد من الصور المختلفة والفيديوهات المتنوعة على منصة (إكس)، ولكن كانت هناك 54 ثانية مختلفة تماماً، حيث ظهر بوجبا وهو يبكي عندما قام بالتوقيع على عقده الجديد مع النادي الفرنسي، وظل اللاعب يمسح في دموعه، وإلى جواره مسؤول النادي ووكيل أعماله في لحظات يُمكن وصفها بالعاطفية جداً.

وقام بوجبا (32 عاماً) بالتوقيع مع موناكو لموسمين، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها لنادٍ في مسقط رأسه بعد فترة طويلة من اللعب في إيطاليا وإنجلترا، وأثناء البكاء قال اللاعب: «أريد العودة إلى الملعب الذي أنتمي إليه، الدوري الفرنسي هو تحدٍ جديد، وأيضاً مكان أجد فيه نفسي مرة أخرى».

ونشر النادي الإنجازات وعدد المباريات التي خاضها لاعبه الجديد، ومع موناكو سيعود بوجبا بعد إيقاف دام 18 شهراً، ويحصل على راتب أقل بكثير مما كان يكسبه في يوفنتوس أو مانشستر يونايتد، وتقول الصحف الفرنسية إن لاعب خط الوسط المولود عام 1993 سيحصل على نحو 2.5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو أقل بكثير من 10 ملايين دولار سنوياً التي يكسبها في يوفنتوس.

وهدف بوجبا هو استعادة أفضل مستوياته والفوز بمكان في المنتخب الوطني.

وأنهى موناكو الموسم الماضي بالدوري الفرنسي في المركز الثالث، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وهي فرصة ينتظرها بوجبا ليعود للظهور مجدداً ليس على المستوى المحلي، بل في أوروبا، لذلك كان بكاء اللاعب كثيراً، لأنه سوف يستعيد نشاطه وحياته الكروية التي توقفت لفترة بسبب ما قام به في الماضي.