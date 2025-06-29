حدث في مونديال الأندية.. عاصفة رعدية تؤخر سفر البايرن إلى ميامي



ميامي (د ب أ)

تسببت عاصفة رعدية في أورلاندو في تعطيل سفر بايرن ميونيخ الألماني إلى ميامي، لملاقاة فلامنجو في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية اليوم الأحد، ووصلت الطائرة التي أستأجرها الفريق إلى فلوريدا مساء السبت متأخرة أكثر من ساعتين عن الموعد المقرر.

وقال اللاعب النمساوي الدولي كونراد لايمر: «كانت مجرد عاصفة رعدية أخرى فوق أورلاندو، سنتناول الطعام لاحقاً ثم ننام». وأكد جوناثان تاه، المنضم حديثاً إلى بايرن ميونيخ، بأنه «سيكون من الأفضل لو سارت الأمور بسلاسة»، لكنه شدد على أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تؤثر على أداء الفريق أمام فلامنجو. وقال فينسنت كومباني، مدرب النادي البافاري: «تركيزنا منصب فقط على ما يجب علينا فعله من أجل الفوز».