الفورمولا- 1 في النمسا حتى 2041



برلين (د ب أ)

كشف ستيفانو دومينيكالي، رئيس بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، أن سباق جائزة النمسا الكبرى سيبقى ضمن روزنامة البطولة حتى عام 2041، وقال دومينيكالي «لطالما كان سباق النمسا مميزاً للغاية بالنسبة لفورمولا-1، لذا من الرائع أننا ضمنا مستقبلاً طويل الأمد لسباق جائزة كبرى راسخ الجذور في تاريخ هذه الرياضة».

وجرى تنظيم 37 نسخة سابقة من سباق جائزة النمسا الكبرى لفورمولا-1، الذي انطلق لأول مرة في عام 1964، واستضاف مضمار ريد بول، سباق جائزة النمسا الكبرى لأول مرة عام 1970، وتم استبعاد مضمار ريد بول من روزنامة بطولة العالم في عام 2004، ولكن في عام 2010، ضخ المؤسس المشارك الراحل لريد بول، ديتريش ماتيشيتز، استثمارات في المضمار، وموَّل أعمال التجديد التي ساهمت في عودته مرة أخرى لأجندة بطولة العالم في عام 2014. وأوضح دومينيكالي «رؤية ديتريش ماتيشيتز وشغفه، منحا السباق الاستثمار والاهتمام اللازمين للعودة كحدث رائع في روزنامة فورمولا- 1».