يامال يلمح لارتداء «رقم 10» بـ«صورة مارادونا»!

مراد المصري (أبوظبي)

ألمح لامين يامال نجم برشلونة، إلى ترقب حصوله على القميص رقم 10، عبر نشر صورة الأسطوري الراحل دييجو مارادونا، مرتدياً هذا الرقم مع النادي الكتالوني، وذلك عبر منشور في حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإنه من المقرر أن يعلن برشلونة عن تغيير رقم اللاعب من 19 إلى 10، يوم الثلاثاء المقبل، حيث كان ينتظر إتمام إجراءات انتقال أنسو فاتي إلى موناكو الفرنسي، وهو الذي كان يحمل الرقم الأسطوري للنادي، تمهيداً لمنحه ليامال.

وجاء اختيار يامال لحمل هذا الرقم، ليس فقط لاعتباره أحد أهم نجوم الفريق في الوقت الحالي، إنما لكونه أحد خريجي أكاديمية «لا ماسيا» الشهيرة الخاصة ببرشلونة، حيث ارتبط هذا الرقم بأبناء النادي في السنوات الماضية، وتحديداً ليونيل ميسي، أسطورة النادي والهداف التاريخي الذي كان أحد خريجي هذه الأكاديمية أيضاً.

كما أن يامال يحظى برواج تسويقي كبير من قبل الجماهير، خصوصاً مشجعي الفريق الشباب، وهو الذي سيكمل عامه الـ 18 فقط في شهر يوليو المقبل، ويحظى بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.