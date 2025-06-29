أبواب الانتقالات مفتوحة في ريال مدريد



مراد المصري (أبوظبي)

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، أن أبواب سوق الانتقالات الصيفية لا تزال مفتوحة على مصراعيها داخل النادي الملكي، سواءً على صعيد اللاعبين المغادرين أو القادمين على حد سواء.

وبحسب التقرير، فإن رسالة النادي جاءت واضحة للاعبين في الفريق الأول أو فريق الشباب، وهي أن اللاعب الذي لا يرغب بالبقاء عليه فقط تقديم عرض، وإذا كان يناسب متطلبات النادي، ستتم الموافقة عليه.

ويركز النادي على حسم ضم اللاعب ألفاروا كاريراس من صفوف بنفيكا، حيث كان الانتظار لنهاية مشوار فريقه في كأس العالم للأندية.

فيما تنوي إدارة النادي حسم قضية رودريجو، الذي لا يزال تواجده في التشكيلة الأساسية مثار جدل منذ الفترة الأخيرة من الموسم الماضي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيولتي، وفي كأس العالم للأندية تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، إلا أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية من أجل اللاعب البرازيلي لحد الآن، فيما هناك انتظار لحسم مصير داني سيبايوس، ما بين الاستمرار في صفوف ريال مدريد، أو العودة إلى ناديه السابق ريال بيتيس.