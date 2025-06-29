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الرياضة

برشلونة يسابق الزمن و«البلدية» لافتتاح «كامب نو»

برشلونة يسابق الزمن و«البلدية» لافتتاح «كامب نو»
29 يونيو 2025 16:30


مراد المصري (أبوظبي)
تتجه الأنظار في مدينة برشلونة نحو ملعب كامب نو الذي تحيط به الرافعات ويتوافد إليه العمل دون توقف، وذلك مع محاولات نادي برشلونة لإكمال جاهزية الملعب والعودة إليه في الوقت المناسب لافتتاحه بشكل جزئي 10 أغسطس المقبل، عندما يلتقي كومو الإيطالي في كأس جوان جامبر الودية.
وفيما تصل سعة الملعب عند نهاية أعمال التجديد بالكامل بعد نحو عامين إلى 105 آلاف متفرج، فإن الهدف في الوقت الحالي هو افتتاحه بشكل جزئي ليتسع لـ 60 ألف متفرج.
ويسابق برشلونة الزمن لإتمام الأعمال الإنشائية كافة قبل العاشر من أغسطس المقبل، إلى جانب الحصول على الترخيص اللازم من بلدية المدينة، حيث أوضح خاومي كولبوني، رئيس بلدية مدينة برشلونة، أن النادي لم يتقدم لحد الآن للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة هذا الحدث، وقال: «يجب على النادي أن يطلب منا رخصة افتتاح الملعب، ثم تقوم البلدية بالتفتيش للتأكد من جاهزية الملعب من كافة الجوانب، وعلى حدّ علمي، لم يُقدّم بعد هذا الطلب من نادي برشلونة».

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