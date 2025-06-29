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الرياضة

منتخب السيدات يتعادل مع جوام في «تصفيات آسيا»

منتخب السيدات يتعادل مع جوام في «تصفيات آسيا»
29 يونيو 2025 16:40

علي معالي (أبوظبي)

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تعادل منتخبنا الوطني للسيدات لكرة القدم مع منتخب جوام سلبياً، في مباراة جرت على استاد «فيت تراي» في فيتنام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للسيدات 2026.
ويلتقي منتخبنا في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً فيتنام المضيفة مع المالديف على نفس الملعب.
بدأ منتخب جوام اللقاء بقوة واستحوذ على الكرة، وشكّل خطورة منذ البداية، حيث اختبرت ريبيكا بارتوش الحارسة الإماراتية مها البلوشي بتسديدة قوية من خارج المنطقة.
في المقابل، لم تُختبر الحارسة إيزابيلا هارا من جانب منتخب الإمارات في الشوط الأول، رغم تماسك الدفاع أمام الضغط المتواصل، واقتربت ترو دايادسكو من التسجيل، في حين تصدت البلوشي لمحاولة خطيرة من ماريا أنايا التي أرسلت كرة مقوسة تصدت لها الحارسة لتبقي على نتيجة التعادل مع نهاية الشوط الأول.
وكاد منتخبنا أن يخطف هدفاً مفاجئاً في الدقيقة 62، عندما مررت شجون الشحي كرة مميزة إلى طرفة الغافري، التي سددت من خارج المنطقة لكن القائم الأيمن حرَمها من التسجيل.
وسنحت لجوام فرصة ذهبية للتقدّم في الدقيقة 76، بعد تمريرة من جيني بيريز وصلت إلى أنايا التي سددت الكرة من مسافة قريبة لكنها علت العارضة.
وبعد لحظات، أهدرت بيريز فرصة أخرى حين ارتقى رأسها لكرة عرضية لكنها ذهبت عالية أيضاً، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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