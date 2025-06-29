«جبل علي» يتعاون مع مضمار «كورا» الأيرلندي

دبلن (الاتحاد)

واصل مضمار جبل علي ترسيخ مكانته في صناعة سباقات الخيل العالمية، من خلال شراكة استراتيجية مستمرة مع مضمار كورا الأيرلندي، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في بناء شراكات مع أعرق المضامير الدولية.

وقد تجلّى هذا الحضور القوي هذا العام برعاية سباق «مضمار وإسطبلات جبل علي أنجلسي ستيكس» لمسافة 1300 متر (الفئة الثالثة)، المخصص للمهرات والأمهار بعمر السنتين، ضمن فعاليات مهرجان «الديربي الأيرلندي» الذي احتضنته مقاطعة كيلدار.

وشهد السباق تألق المهرة «سوزي سونجز» المملوكة لـ «مزرعة موجلير»، التي خطفت الفوز بقيادة الفارس كولن كين وتحت إشراف المدرب جير ليونز، بعدما تقدمت بفارق رأس على المهر المرشح الأول «فلاشنج ميدوس»، المملوك لكل من مايكل تابور، وديريك سميث، ومسز جون ماجنير.

ويُعد سباق «مضمار وإسطبلات جبل علي أنجلسي ستيكس» محطة مهمة على أجندة السباقات العالمية، إذ يسلط الضوء على الخيول الواعدة من عمر السنتين، ويعتبر منصة لصناعة أبطال المستقبل في سباقات الخيل، وتخريج فحول تسهم في تطوير أنسال الخيول المهجنة الأصيلة.

وأكد محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، أن المشاركة في أمسية مهرجان الديربي الأيرلندي تعكس التزام مضمار جبل علي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ الحضور الدولي لسباقات الخيل الإماراتية، وبناء جسور شراكات مع أبرز المضامير العالمية، مشيراً إلى أن العلاقة التاريخية مع مضمار كورا الأيرلندي تمثل نموذجاً للشراكات الفاعلة التي تجمع مضمار جبل علي بالمضامير العالمية.

وأوضح الأحمد أن مضمار جبل علي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ حضوره على الساحة الدولية من خلال مشاركته في سباقات مرموقة، أبرزها مهرجان رويال أسكوت، ومضمار نيوبري الذي تجمعه علاقة توأمة راسخة مع مضمار جبل علي، مؤكداً أن هذه الشراكات تعكس مكانة الإمارات كفاعل رئيس في خريطة سباقات الخيل العالمية.

وأضاف محمد الأحمد أن استراتيجية مضمار جبل علي للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عقد شراكات خليجية لتعزيز المنافسة والارتقاء بمستوى السباقات في المنطقة، إلى جانب الانفتاح على تعاون أوسع مع مضامير عالمية كبرى، منوهاً إلى مباحثات إيجابية جرت مع مضمار تشيرشل داونز الأميركي، بهدف تأسيس شراكات استراتيجية جديدة تساهم في نقل الخبرات وترسيخ مكانة مضمار جبل علي كمحور عالمي في سباقات الخيل.

ويعود تاريخ مضمار جبل علي إلى أوائل التسعينيات حين أسسه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بهدف التعريف بسباقات الخيل في دولة الإمارات، ليصبح اليوم من أبرز المضامير في المنطقة بفضل أرضيته المميزة، واحتضانه لبطولات مرموقة مثل «جبل علي مايل»، و«جبل علي سبرنت»، و«جبل علي ستيكس»، إضافة إلى سباقات جديدة اكتسبت أهمية متزايدة مثل «جبل علي كلاسيك»، و«جبل علي ديستاف»، و«النوايف»، و«النايفات ستيكس».