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الرياضة

14 لعبة في النسخة السادسة من الألعاب الآسيوية الشاطئية

14 لعبة في النسخة السادسة من الألعاب الآسيوية الشاطئية
29 يونيو 2025 19:00


الكويت (وام)
اعتمد المجلس الأولمبي الآسيوي إدراج 14 رياضة في البرنامج الرسمي للنسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، المقررة إقامتها في مدينة «سانيا» بمقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد مؤخراً.
شملت قائمة الرياضات المعتمدة: السباحة في المياه المفتوحة، وكرة الماء ضمن الرياضات المائية، إلى جانب كرة السلة 3 × 3، وألعاب القوى الشاطئية، وسباقات قوارب التنين، وكرة القدم الشاطئية، وكرة اليد الشاطئية، والجوجيتسو، والكابادي الشاطئية، والإبحار، وتيك بول، والترايثلون (الأكاثلون)، وتسلق السرعة، والكرة الطائرة الشاطئية، والمصارعة الشاطئية.
وأكد المجلس الأولمبي الآسيوي أن اللجنة المنظمة لدورة سانيا (SABGOC) ستقوم بإرسال التفاصيل الكاملة المتعلقة بالبرنامج الرياضي إلى الاتحادات الدولية والقارية كافة خلال الأيام المقبلة، في إطار الاستعدادات المتواصلة لضمان تنظيم نسخة متميزة من الألعاب، تعكس مكانة القارة الآسيوية في تنظيم البطولات متعددة الرياضات.

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