ختام مميز للجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم منافسات الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي أقيمت في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات فئتي البراعم والأشبال تحت 12 عاماً، ضمن منافسات فئة البدلة.

وأسفرت نتائج الجولة الرابعة عن فوز نادي بني ياس بالمركز الأول، وحل نادي الجزيرة في المركز الثاني، فيما جاء نادي العين ثالثاً، حضر الفعاليات معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وأحمد فاضل المحيربي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وميسرة محمود عيد مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، وخالد الراشدي رئيس اللجنة التوجيهية لدى مبادلة، وشمسة الأحبابي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصنع الخزنة للجلود، إلى جانب عدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

وأكد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو أن البطولة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الرياضة كأداة استراتيجية لبناء الإنسان، وتمكين الأجيال، وتعزيز التلاحم المجتمعي. وأوضح أن مشاركة الفئات العمرية الصغيرة في هذه الجولة تعكس نجاح الاتحاد في تنفيذ استراتيجيته لاكتشاف وصقل المواهب، من خلال توفير بيئة تنافسية آمنة ومحفزة ترتكز على أعلى المعايير الفنية، لبناء جيل واعد قادر على تمثيل الدولة بكفاءة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف الظاهري أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمضاعفة جوائز البطولة يمثلان مصدر إلهام للمجتمع، ويسهمان في تعزيز اللياقة البدنية والصحة الذهنية لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب ترسيخ قيم الاحترام والانضباط، وهي مرتكزات أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يجعل من الرياضة ركيزة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وريادة الدولة عالمياً.

وقال ميسرة محمود عيد مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: «شهدنا ختام الجولة الرابعة بمشاركة فئة البراعم والأشبال، وتابعنا جهود الاتحاد في بناء قاعدة رياضية صلبة. إن ما تابعناه من تنظيم رفيع المستوى ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة، هو استثمار حقيقي في مستقبل أبنائنا، وترسيخ لمكانة الجوجيتسو كأحد أعمدة الرياضة الوطنية».

من جانبه، قال حمد نصيب الأحبابي، والد اللاعب مطر الأحبابي: «من يتابع تطور ابني، منذ التحاقه برياضة الجوجيتسو، يدرك مدى تأثير هذه الرياضة في حياة الأجيال. البطولة منبر لبناء الشخصية قبل المهارات، وقد لاحظنا نقلة نوعية في التزامه وسلوكه وثقته بنفسه. دعم القيادة الرشيدة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، هو المحرك الأساسي لهذا النجاح، ومبادرة مضاعفة الجوائز تعكس هذا الحرص النبيل على تحفيز أبناء وبنات الوطن».

بدورها، عبّرت ديانا نوريسلاموف من روسيا، والدة اللاعب دانيس، عن إعجابها بالتنظيم والبيئة التنافسية، وقالت: «أجواء البطولة لا تُنسى، والتنظيم يفوق التوقعات. دانيس استفاد كثيراً من هذا التحدي، فهو لا يتعلم فقط المهارات القتالية، بل أيضاً قيماً مهمة مثل الصبر، والعمل الجماعي، والانضباط. نحن ممتنون لهذا المستوى من الدعم والرؤية المستقبلية التي تقدمها الإمارات للرياضيين من مختلف الجنسيات».

وتقام الجولة المقبلة في شهر أغسطس المقبل، في ظل الإقبال المتزايد على رياضة الجوجيتسو، التي باتت تحتل مكانة بارزة ضمن المشهد الرياضي المحلي.

وشهدت الجولة حضوراً جماهيرياً لافتاً من العائلات والمشجعين، وتحولت المدرجات إلى لوحة زاهية تعكس التفاعل المجتمعي الواسع مع الحدث، وتؤكد نجاح البطولة كمنصة رياضية وترفيهية ذات بعد اجتماعي.