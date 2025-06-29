سان جيرمان يسقط «فرقة ميسي» برباعية في مونديال الأندية



أتلانتا (أ ف ب)



قسا باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، على إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي ولقنه درساً في فنون اللعبة عندما تغلب عليه 4-0 وبلغ ربع نهائي مسابقة مونديال الأندية على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا.

وحسم النادي الباريسي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية تناوب على تسجيلها لاعب الوسط الدولي البرتغالي جواو نيفيش (6 و39) والمدافعان الأرجنتيني توماس (45 خطأ في مرمى فريقه) والدولي المغربي أشرف حكيمي (45+3).

وحقق باريس سان جيرمان فوزه الثالث في المسابقة (أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0 وسياتل ساوندرز الأميركي 2-0 مقابل خسارة واحدة كانت مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي 0-1).

ولحق سان جيرمان بتشلسي وبالميراس البرازيلي اللذين حجزا أولى البطاقتين إلى ربع النهائي.

في المقابل، مني إنتر ميامي بخسارته الأولى في المسابقة بعد تعادلين (مع الأهلي المصري 0-0 وبالميراس البرازيلي 2-2 وفوز على بورتو البرتغالي 2-1).

وفرض باريس سان جيرمان سيطرته منذ بداية المباراة مرغماً إنتر ميامي على التراجع إلى الدفاع.

ولم يتأخر سان جرميان في افتتاح التسجيل عندما حصل ديزيريه دويه على ركلة حرة جانبية انبرى لها البرتغالي فيتينيا إلى مواطنه جواو نيفيش غير المراقب في الزاوية اليسرى البعيدة فتابعها برأسه على يمين الحارس أوستاري (6).

وعزز سان جيرمان تقدمه بهدف ثانٍ عندما انتزع رويس كرة من مواطنه المخضرم سيرجيو بوسكيتس وتبادلها مع باركولا الذي هيأها له داخل المنطقة فمررها إلى نيفيش غير المراقب فتابعها داخل المرمى الخالي (39)، ورفع نيفيش غلته من الأهداف هذا الموسم إلى سبعة.

وواصل الفريق الباريسي تفوقه وترجمه إلى هدف ثالث بالنيران الصديقة عندما مرر دويه كرة عرضية قوية ارتطمت بالمدافع أفيليس وتابعت طريقها داخل المرمى (45).

وزاد حكيمي محن أصحاب الأرض عندما استغل كرة من باركولا داخل المنطقة فسددها قوية بيمناه ارتدت من العارضة وتهيأت أمامه مجدداً فتابعها بالقدم ذاتها داخل المرمى (45+3).

ورفع حكيمي غلته التهديفية هذا الموسم إلى 11 هدفاً مع 14 تمريرة حاسمة.