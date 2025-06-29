الإثنين 30 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليبرون جيمس يمدد عقده مع ليكرز

ليبرون جيمس يمدد عقده مع ليكرز
29 يونيو 2025 22:25

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
14 لعبة في النسخة السادسة من الألعاب الآسيوية الشاطئية
انتخابات اتحاد كرة السلة 24 أغسطس


ذكرت تقارير إعلامية أن النجم ليبرون جيمس سيقوم بتفعيل بند «خيار اللاعب» بقيمة 52.6 مليون دولار لمواصلة الدفاع عن ألوان لوس أنجلوس ليكرز الموسم المقبل، على أمل المنافسة على لقبه الخامس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأفادت شبكة «إي إس بي إن» وموقع «ذي أثلتيك» أن جيمس، الحائز جائزة أفضل لاعب في الدوري أربع مرات والذي سيبلغ الحادية والأربعين من عمره في ديسمبر المقبل، سيتابع تحركات ليكرز خلال فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الثالث والعشرين القياسي في الدوري.
وقال ريتش بول، وكيل أعمال جيمس، لشبكة «إي إس بي إن»: «يريد ليبرون المنافسة على البطولة. إنه يعلم أن ليكرز يبني للمستقبل. إنه يتفهم ذلك، لكنه يُقدّر وجود فرصة واقعية للفوز بالبطولة».
وأضاف «نتفهم صعوبة الفوز الآن مع الاستعداد للمستقبل. نريد تقييم ما هو الأفضل لليبرون في هذه المرحلة من حياته ومسيرته الاحترافية. يريد أن يجعل كل موسم متبقٍ له مميزاً، ويتفهم فريق ليكرز ذلك، ويدعمه ويريد له الأفضل».
لم يُصرح جيمس، هداف الدوري على مر العصور، ما إذا كان يرى أن موسم 2025 - 2026 قد يكون الأخير له أو ما إذا كان يخطط للعب لفترة أطول.
سيتجاوز الرقم الذي يتقاسمه مع فينس كارتر لأكبر عدد من مواسم الدوري، ويحتاج فقط إلى 50 مباراة أخرى لتحطيم الرقم القياسي التاريخي للدوري لأكبر عدد من المباريات في الموسم العادي - 1611 مباراة سجلها روبرت باريش بين عامي 1976 و1997.
ونشر جيمس الأسبوع الماضي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأول تمرين له منذ تعرضه لإصابة بالتواء في الركبة اليسرى خلال خسارة فريقه في المباراة الخامسة من سلسلة المواجهة مع مينيسوتا تمبروولفز في الدور الأول من الـ«بلاي أوف». 

ليبرون جيمس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
كرة السلة
آخر الأخبار
إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام
الرياضة
إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام
اليوم 09:11
علم كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 09:04
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الرياضة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
اليوم 08:55
فيضانات في باكستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا
اليوم 08:52
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
الرياضة
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
اليوم 08:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©