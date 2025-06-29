صيف الشارقة الرياضي يضبط توقيته على «الحادية عشرة»

الشارقة (الاتحاد)



تنطلق اليوم النسخة الحادية عشرة من صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» التي تعد من أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي وتشارك فيها أندية الإمارة الرياضية والتخصصية وتستمر إلى الحادي والثلاثين من يوليو المقبل، وأعدت اللجنة المنظمة ترتيباتها لتنظيم نسخة مميزة بالتنسيق مع ممثلي الأندية.

تشارك في الفعالية الفئة العمرية للبنين والبنات 7 - 12 سنة و13-17 سنة، وتتضمن باقة من الفعاليات المميزة الترفيهية والتثقيفية والقرآن الكريم والألعاب الرياضية الإلكترونية والأنشطة الرياضية المختلفة والمسابقات الثقافية التي ستقام في الأندية إلى جانب ورش التوعية والتعليم، كما ستسجل لجنة التقييم زيارات للأندية للوقوف على مدى تنفيذ كل نادي للبرنامج الذي يتقدم به، ومن ثم الكشف عن ثلاثة أندية رياضية وثلاثة أندية تخصصية فائزة عقب اكتمال عملية التقييم.

وأشار بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، رئيس لجنة صيف الشارقة الرياضي إلى أن اللجنة تتطلع إلى تقديم نسخة مميزة على غرار النسخ السابقة، معتبراً أن صيف الشارقة الرياضي ليس فعالية صيفية فحسب، بل يعتبر محطة رائعة يجني فيها المنتسبون فوائد كبيرة، وتسهم الفعالية أيضاً في اكتشاف المواهب في مختلف المجالات، وأكد أن البرنامج سيشكل فرصة للمنتسبين للاستمتاع بالعطلة الصيفية واستثمارها على أكمل وجه.

وأضاف أن البرنامج يتضمن خمسة أسابيع الأول بعنوان «أنا مبدع»، والثاني «هنا الشارقة»، والثالث «أنا المجتمع»، والرابع «أنا رياضي» والخامس «أنا المستقبل»، وأشار إلى أنه ستكون هنالك معايير دقيقة بواسطة لجنة التقييم لاختيار الأندية الرياضية والتخصصية الفائزة، بحسب استيفاء المعايير التي وضعتها اللجنة.