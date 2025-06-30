كومباني: بايرن ميونيخ «مرعب» هجومياً

ميامي (أ ف ب)



نوّه البلجيكي فنسان كومباني مدرب بايرن ميونيخ الألماني بقوة فريقه الهجومية، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي 4-2، في ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم.

وكان الفريق الألماني تقدم 2-0 ثم 3-1، لكن في كل مرة وجد الفريق البرازيلي طريقاً لإبقاء المباراة مفتوحة على الاحتمالات كافة.

وعلى الرغم من ارتياحه لإظهار لاعبيه الصلابة الذهنية، أبدى قائد مانشستر سيتي الإنجليزي السابق إعجابه الشديد بقدرة فريقه على البقاء داخل أجواء المباراة، وعدم الخروج منها.

وقال كومباني للصحفيين «أعتقد أن الجزء الأهم في المباراة بالنسبة لي، والذي يظل دائماً عنصراً حاسماً، هو أننا بقينا دائماً خطرين».

وأضاف «لم يكن مهما إن كنا ندافع أو نملك الكرة، أعتقد أننا كنا خطرين دائماً عندما نملك الكرة، لكن حتى في حالة الدفاع، وفي لحظات الهجمات المرتدة، كنا نبدو فريقاً يمكنه التسجيل في أي لحظة».

وتابع «أعتقد أننا حافظنا على هدوئنا، ثم سجلنا الأهداف في التوقيت المناسب، مما خفّف الضغط قليلاً، اللعب ضد فرق مثل هذه، ومع جماهيرها، يجعل الأمر أشبه بلعب خارج الأرض، مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني كانت مشابهة جداً، نشعر أننا نلعب خارج ملعبنا وعلينا التأقلم وإيجاد طريقة للفوز».

وأشار كومباني إلى أن استعادة السيطرة على المباراة في لحظات تفوق المنافس هي واحدة من أصعب المهارات في كرة القدم.

وأردف «هذا أصعب شيء يمكن تدريبه، كنت لاعباً، وفي مثل هذه اللحظات عليك أن تتحمّل المسؤولية، لا يهم مدى جودة مدربك، الأمر يعود إليك».

وأكمل «الشيء الأساسي هو أن تحافظ على هدوئك، وهذا ما فعله اللاعبون، إنها مسألة خبرة، لكنها أيضا أمر نتحدث عنه دائماً».

ومن جانبه، اتفق مدرب فلامنجو فيليبي لويس مع كومباني، مشيراً إلى أن فريقه لم يحظَ بأي فترة راحة بسبب الضغط العالي من البايرن.

قال «الضغط الذي يفرضونه عليك هائل، يهاجمونك بثمانية أو عشرة لاعبين، لقد استحقوا الفوز».

وأضاف «خطتنا نجحت إلى حد ما، وتمكّنا من الضغط وصنع فرص للتسجيل، لكنهم كانوا أفضل منا، نحن نواجه نخبة كرة القدم».

وتحدث عن الفجوة بين الأندية الأوروبية نظيرتها في أميركا الجنوبية قائلا «لدينا العديد من اللاعبين البرازيليين في فرقنا، لكنهم (الأوروبيون) يملكون الأفضل منهم، لديهم لاعبون أفضل، وهذه حقيقة».

وتابع «حتى لو فزنا على البايرن وباللقب، فلن يُغيّر ذلك الواقع، الفرق الأوروبية عالية الجودة».