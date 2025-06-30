جوارديولا يتفهم هجوم كلوب!

أورلاندو (أ ف ب)



أبدى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي تفهمه لرأي الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، بعدما وصف مونديال الأندية بكرة القدم بـ«أسوأ فكرة نُفذّت في كرة القدم»، لكنه أشار إلى فخره بالمشاركة، قبل مواجهة الهلال السعودي في ثمن النهائي.

وكان كلوب مدير عمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول قال في مقابلة مع صحيفة «فيلت» المحلية إن كأس العالم للأندية «هي أسوأ فكرة نُفذت في كرة القدم»، معتبراً أن «الأشخاص الذين لم تكن لهم أي علاقة مطلقاً بالعمل اليومي، أو لم تعد لهم علاقة به، هم من يبتكرون مثل هذه الأمور».

ورد جوارديولا خلال مؤتمر صحفي قائلاً «يورجن، خضنا الكثير من المعارك سوياً، أعرف من أين تأتي هذه الفكرة، كنا دائما نناقش هذا الموضوع في إنجلترا، وخصوصاً خلال اجتماعات الاتحاد الأوروبي بشأن جدول المباريات في الدوري الإنجليزي، سعينا لتحسين الجودة».

وأضاف «من أجل أن يحصل اللاعبون والمدربون على الراحة، تُصبح الجودة أعلى، لذلك لم أتفاجأ من تصريحاته، أنا أتفهمه وأحترمه».

وتحدث الإسباني عن علاقته بالألماني قائلاً «علاقتي بيورجن رائعة، حتى عندما كنا خصوماً، وأنا أتفهم حجته، لأنها نفس الحجة التي كنت سأدافع عنها بدوري».

وعلى الرغم من الانتقادات، شدد جوارديولا على أنه «فخور» بالمشاركة في هذه المسابقة.

قال «في نهاية المطاف، نحن نؤدي وظيفة، نحن نتبع الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، والاتحاد الأوروبي (اليويفا)، والبريميرليج، والدوري الإيطالي، المدربون ليسوا من ينظمون المسابقات، كل طرف له دوره».

وتابع «لقد قلتها مراراً أنا فخور للغاية بوجودي هنا، لأن الكثير من الفرق التي تنتقد المسابقة تفعل ذلك لأنها لم تتأهل، ولو كانت هنا، لكانت فخورة وسعيدة بالمشاركة».

وأردف «وسائل إعلامهم كانت ستكون هنا، وجماهيرهم كانت ستكون هنا، والأموال التي كانوا سيكسبونها من المشاركة كانت سترضيهم بكل تأكيد».