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الرياضة

الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي

الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
30 يونيو 2025 08:50

 
فيلادلفيا (أ ف ب)

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شارك لاعب وسط الهلال السعودي مصعب الجوير في تمارين فريقه، قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو، ضمن ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم.
وكان الهلال أعلن غياب الجوير عن مرانه الجمعة بسبب «شعوره بآلام في الركبة».
وتشكّل عودة الجوير خبراً سارا لمدربه الإيطالي سيموني إنزاجي الذي سيفتقد الهداف الدولي سالم الدوسري للمرة الأولى، كما المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش للمباراة الرابعة توالياً، بسبب الإصابة وفقاً لما أكد في مؤتمر صحفي.
ولم يغب الجوير عن أي مباريات الفريق في مونديال الأندية حتى الآن، لكن إنزاجي لم يعتمد عليه أساسياً، فشارك في دقائق معدودة في التعادلين مع ريال مدريد الإسباني 1-1 وسالزبورج النمساوي 0-0 والفوز على باتشوكا المكسيكي 2-0.
وخاض الجوير (22 عاماً) 35 مباراة في مختلف المسابقات مع الهلال خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

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مونديال الأندية
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الهلال السعودي
مانشستر سيتي
سيموني إنزاجي
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