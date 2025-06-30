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الرياضة

حراسة مرمى البطائح تكتمل بـ «حويج»

حراسة مرمى البطائح تكتمل بـ «حويج»
30 يونيو 2025 10:30

علي معالي (أبوظبي)

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أبرم البطائح، الصفقة الثانية في حراسة المرمى، حيث أعلن عن تعاقده حمود حويج (27 عاماً)، وذلك بعد التعاقد منذ عدة أيام مع عبدالرحمن العامري، لتصبح صفقة حويج، هي الثانية بعد عودة درويش محمد إلى نادي الشارقة بعد انتهاء فترة الإعارة، ويعتبر حمود حويج من أبناء نادي الشارقة، حيث كانت الانطلاقة، ثم لعب في أندية خورفكان والعربي ودبا، وبهذا التعاقد تكتمل صفقات البطائح في حراسة المرمى، بانضمام الحارس الجديد إلى زملائه وهم، ابراهيم عيسى وأحمد سليمان وعبدالرحمن العامري.
وما زالت المساعي قائمة في صفوف البطائح بتعاقدات جديدة، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وقبل السفر إلى المعسكر الخارجي في صربيا، المقرر له 12 يوليو المقبل، ويستمر حتى يوم 31 من الشهر نفسه، وذلك تحت قيادة المدرب فرهاد مجيدي.

البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
فرهاد مجيدي
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