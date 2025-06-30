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الرياضة

إنريكي: «رباعية» سان جيرمان «صعبة»

إنريكي: «رباعية» سان جيرمان «صعبة»
30 يونيو 2025 10:00

 
أتلانتا (أ ف ب)

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اعتبر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن الفوز الكبير على إنتر ميامي الأميركي 4-0 في ثمن نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، كان «أصعب مما يبدو» على الرغم من الرباعية النظيفة.
وسجّل البرتغالي جواو نيفيش هدف التقدّم مبكراً لمصلحة باريس، قبل أن يضيف الفريق ثلاثة أهداف أخرى بسرعة قبل نهاية الشوط الأول ليحسم المواجهة عملياً بمواجهة إنتر بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وعلى الرغم من أن ميسي، اللاعب السابق لباريس وبرشلونة الإسباني، قدّم لمحات متميزة في الشوط الثاني، لم يتمكن فريقه من اختراق دفاعات الخصم.
وقال إنريكي في مؤتمر صحفي «من الصعب اللعب ضد لاعبين من هذا المستوى، كانت مباراة صعبة، لكن أعتقد أننا كفريق قدّمنا أداءً ممتازاً».
وأضاف «هناك فارق واضح بين الشوطين، جودتهم واضحة، وأعتقد أننا استحققنا الفوز، كانت المباراة أصعب مما يبدو، خاصة بعد الشوط الأول».
وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه الذي فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا ليُحقق الثلاثية الأولى في تاريخه، يعيش موسماً استثنائياً، ويأمل في مواصلة الانتصارات على الأراضي الأميركية.
وتابع إنريكي «من الواضح أننا نعيش موسماً تاريخياً لهذا النادي، ونطمح للذهاب بعيدا في هذه المسابقة، نحن الآن في ربع النهائي، ولا يتبقى سوى ثماني فرق، هدفنا هو التقدم لأبعد نقطة ممكنة والمنافسة على اللقب، لكن لتحقيق ذلك، علينا تجاوز جولتين إضافيتين من الأدوار الإقصائية، الموسم طويل، كما هو الحال بالنسبة لجميع الفرق، لكن لدينا الحافز لنكون منافسين».
من جانبه، عبّر الجناح الدولي عثمان ديمبلي عن سعادته برؤية ميسي وزملائه السابقين في برشلونة، الأوروجوياني لويس سواريز، الإسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس والأرجنتيني خافيير ماسشيرانو.
من جهته، قال مدرب إنتر ميامي ماسكيرانو، إنه راض عن أداء فريقه في المسابقة رغم الهزيمة الثقيلة أمام باريس.
وأوضح ماسشيرانو «حققنا الهدف الذي وضعناه لأنفسنا، وكنا ندرك جيداً إلى أي حد يمكننا المنافسة، واليوم أظهرت لنا الحقيقة ذلك».
وتابع «أنا فخور جداً بلاعبيّ وبالعمل الذي قاموا به خلال المسابقة، حاولنا في كل مباراة أن نظهر ما يمكننا تقديمه، الفجوة موجودة، لكنني فخور بهم».

أميركا
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لويس إنريكي
باريس سان جيرمان
إنتر ميامي
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