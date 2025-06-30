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الرياضة

بوتافوجو يقيل مدربه

بوتافوجو يقيل مدربه
30 يونيو 2025 11:30

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب)

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أقال بوتافوجو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس، مدربه البرتغالي ريناتو بايفا بعد خروج الفريق من ثمن نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم، وفقاً لما أعلن.
وقال النادي عبر حسابه على «أكس»: «يُعلن نادي بوتافوجو أن ريناتو بايفا لم يعد مدرب الفريق الأول»، موضحاً أن القرار أُبلغ للمدرب.
وأضاف النادي المملوك لرجل الأعمال الأميركي جون تكستور «يشكر النادي بايفا ومساعديه على الخدمات التي قدموها خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً الانتصار التاريخي على باريس سان جيرمان الفرنسي في مونديال الأندية».
وكان بايفا تولى تدريب الفريق في فبراير الماضي، عقب رحيل مواطنه أرتور جورجي، مهندس التتويج بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي في عام 2024.
وفاجأ بوتافوجو الجميع في دور المجموعات من مونديال الأندية بإقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني وتأهله إلى دور الـ16 رفقة سان جيرمان بتغلّبه عليه بهدف دون رد في واحدة من أبرز مواجهات المسابقة.
وودّع بوتافوجو بعد خسارته أمام مواطنه بالميراس 0-1 في ثمن النهائي بعد التمديد.
ويحتل الفريق حالياً المركز الثامن في الدوري، بفارق ست نقاط عن المتصدر فلامنجو، مع تبقّي 27 مباراة في الموسم، كما سيواجه ليجا دي كيتو في أغسطس المقبل ضمن ثمن نهائي من كوبا ليبرتادوريس 2025.

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
بوتافوجو
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