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الرياضة

77 هدفاً في 14 مباراة بتصفيات كأس آسيا للسيدات

77 هدفاً في 14 مباراة بتصفيات كأس آسيا للسيدات
30 يونيو 2025 12:00

علي معالي (أبوظبي)

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شهدت الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات أهدافاً غزيرة في مجموعاتها المختلفة بالقارة الصفراء، أملاً في التأهل للنهائيات، المقرر إقامتها في أستراليا في مارس من العام المقبل، والتعادل السلبي الوحيد الذي شهدته هذه الجولة كانت لمنتخبنا الوطني مع جوام بالتعادل 0-0 في المجموعة الخامسة، في حين انتهت بقية المباريات بنتائج إيجابية، وشهدت أهدافاً غزيرة أمطرت الشباك، وصل عددها إلى 77 هدفاً في 14 مباراة، وهي نسبة عالية للغاية.
وكان منتخب فيتنام الذي يلعب في نفس مجموعة منتخبنا الوطني قد حقق انتصاراً كبيراً على جزر المالديف بـ 7 أهداف نظيفة، وهي مؤشر على قوة الفريق الفيتنامي، الذي يلتقي منتخبنا يوم الأربعاء في الجولة الثاني من تصفيات المجموعة التي يتصدرها حالياً، منتخب فيتنام بـ 3 نقاط، ثم منتخبنا مع جوام بنقطة واحدة، وفي المؤخرة جزر القمر بدون رصيد.
وعن بقية النتائج الكبيرة التي شهدتها مباريات الجولة فقد جاءت كالتالي، فوز سيدات تايلاند على العراق 7-0، الهند على تيمور الشرقية 4-0 في المجموعة الثانية، وبنجلاديش على البحرين 7-0، وميانمار على تركمانستان 8-0 في المجموعة الثالثة، والصين تايبيه على باكستان 8-0، وإندونيسيا على قرغيزستان 1-0 في المجموعة الرابعة، ونيبال على لاوس 9-0، وأوزبكستان على سيريلانكا 10-0 في المجموعة السادسة، والفلبين على السعودية 3-0، وتعادل هونج كونج مع كمبوديا 1-1 في المجموعة السابعة، وماليزيا على فلسطين 1-0، وكوريا على طاجيسكتان 10-0، وتقام مباريات المجموعة الأولى 7 يوليو بلقاء لبنان مع الأردن، وبوتان مع سنغافورة.
وبعد توسيع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 12 منتخباً، مقارنة بنسخة 2022، سيتأهل فقط أبطال المجموعات الثماني إلى البطولة القارية، وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى مجموعتين تضمان 5 فرق وست مجموعات من 4 فرق.
وتشهد التصفيات مشاركة 34 منتخباً، وهو رقم قياسي جديد يتخطى الرقم السابق البالغ 24 منتخباً في تصفيات نسخة 2022، وتمثل هذه النسخة التصفيات السابعة في تاريخ البطولة، بعد أن انطلقت للمرة الأولى في نسخة 2006. 
وتسجل منتخبات بوتان، كمبوديا، باكستان، السعودية، سريلانكا، تيمور الشرقية وتركمانستان مشاركتها الأولى في تاريخ تصفيات كأس آسيا، وتسعى 18 دولة لتدوين اسمها في النهائيات للمرة الأولى، وهي، الإمارات، البحرين، بنجلادش، بوتان، كمبوديا، العراق، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، المالديف، منغوليا، باكستان، فلسطين، السعودية، سريلانكا، طاجيكستان، تيمور الشرقية، تركمانستان.

كرة السيدات
الكرة النسائية
فيتنام
تصفيات كأس آسيا
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