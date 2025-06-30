زوارق الإمارات تكتفي بـ«حصاد ضعيف» في جولة برينديسي

برنديسي (الاتحاد)

شهدت الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 2، التي استضافتها مدينة برينديسي الإيطالية، تعرض فريق أبوظبي لحظوظ غير موفقة لم يتمكن على إثرها من إحراز مراكز متقدمة، في حين اكتفى فريق الشارقة بالمركز الرابع، بعد تراجع متسابقه أندري سولفانج في اللفات الأخيرة، بعد أن كان ثالثاً طوال مراحل السباق.

وتعرّض زورق المتسابق الإماراتي منصور المنصوري لحادث مع زورق جياكومو ساكي من موناكو في اللفة الأخيرة، ما أدى إلى خروجه من سباق المنافسة، كما عانى بطل العالم راشد القمزي مشاكل فنية حالت دون ظهوره بالمستوى المتوقع، ليخرج من الجولة دون رصيد من النقاط.

في المقابل، توج البريطاني ماثيو بالفريمان بالمركز الأول، محققاً 20 نقطة، تلاه الفرنسي بيتر مورين في المركز الثاني 15 نقطة، ثم السويدي هيلمير وإيبيرج ثالثاً 12 نقطة، بينما حل متسابق فريق الشارقة أندري سولفانج رابعاً بـ9 نقاط، بعد أن فقد مركزه الثالث في الدورات الأخيرة.

ويستعد فريق أبوظبي، بقيادة المدرب الإيطالي جيدو كابليني، لتعويض البداية المتعثرة، والتركيز على الجولة الثانية التي ستقام في ليتوانيا في يوليو المقبل، ضمن مشوار الدفاع عن اللقب الذي يحمله راشد القمزي من الموسم الماضي.

وتُعد بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 من أبرز بطولات الزوارق السريعة على الساحة الدولية، وتشهد تنافساً قوياً على مدار خمس جولات، ما يفتح المجال أمام فرق أبوظبي والشارقة للعودة بقوة في الجولات القادمة.

ويعد راشد القمزي هو المتسابق الأفضل حالياً، ضمن شريحة المنافسين في البطولة، خاصة أنه بطل العالم خمس مرات في السابق، وسبق أن بدأ بشكل متعثر في بعض المواسم، ولكن سرعان مع عاد وعوض ذلك بالتتويج باللقب.