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الرياضة

عبداللطيف الفردان يترشح رسمياً لرئاسة اتحاد السلة

عبداللطيف الفردان يترشح رسمياً لرئاسة اتحاد السلة
30 يونيو 2025 11:29

علي معالي (أبوظبي)

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تقدم عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد كرة السلة بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد، في الانتخابات، التي تقرر لها يوم 24 أغسطس المقبل.
جاء ترشُح الفردان مع فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد، والذي يستمر حتى الساعة الرابعة من الخميس المقبل، ويتم دراسة طلبات الترشح من جانب لجنة الانتخابات خلال الفترة من 4 حتى 17 يوليو، على أن يتم إصدار القائمة المعتمدة لمرشحين الرئاسة يوم 18 يوليو، وفتح باب الاعتراضات، خلال المدة من 19 حتى 22 من نفس الشهر.
وقد أعلن الفردان ترشحه لهذا المنصب عن نادي الشارقة، وذلك بحسب النظام الأساسي الذي أقرته الجمعية العمومية للاتحاد في الاجتماع الأخير، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية للائحة الاسترشادية، التي كانت تمنح منصب رئاسة الاتحاد لمرشحين من خارج الأندية.
ويعتبر عبداللطيف الفردان من العناصر التي لها تأثيرها في مجال اللعبة خاصة من الناحية الإدارية، حيث تقلد العديد من المناصب في مسيرته، وبدأ مشواره مع السلة لاعباً في نادي الشارقة، ثم تقلد العديد من المناصب الإدارية منها مدير للفريق الأول بنادي الشارقة، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد، مروراً بعضوية مجلس إدارة النادي، ثم أمين السر العام بالنادي، وبعدها انتقل إلى اتحاد اللعبة متقلداً عدداً من المناصب، وهي خلال الفترة من 2008 حتى 2012 تولى منصب الأمين العام المساعد، ومن 2012 حتى 2025 نائباً لرئيس اتحاد اللعبة.
وعلى المستوى الخارجي فهو عضو اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة من 2017 حتى 2019، ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية من 2019 حتى 2023، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي من 2019 حتى 2027.
وكانت لجنة الانتخابات قد حددت فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد يوم 23 من يوليو حتى الأول من أغسطس المقبل.

اتحاد كرة السلة
كرة السلة
عبداللطيف الفردان
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