روضة السركال تمثل الإمارات في مونديال الشطرنج للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في بطولة كأس العالم للسيدات، المقررة في مدينة باتومي الجورجية، خلال الفترة من 5 إلى 29 يوليو، بمشاركة 107 لاعبات من مختلف دول العالم، من بينهن 21 لاعبة من حاملات الألقاب الدولية وبطلات العالم.

وتأتي مشاركة روضة السركال بترشيح من اتحاد الشطرنج، والذي يحق له ترشيح لاعبة واحدة بناءً على التصنيف الدولي. وتعد هذه المشاركة الثانية للإمارات في البطولة، بعد مشاركة وافية درويش المعمري، لاعبة منتخبنا الوطني ونادي العين للشطرنج، في النسخة الماضية.

وتغادر روضة إلى جورجيا يوم 5 يوليو، برفقة المدرب آدم طوخاييف والإدارية علياء غريب. وتبدأ مشوارها في البطولة بمواجهة اللاعبة الأمريكية لارينا كروس، المصنفة بـ 2376 نقطة، في حين تحمل روضة تصنيفاً دولياً يبلغ 2175 نقطة.

وكانت روضة السركال قد حصلت على لقب «أستاذة دولية كبيرة» بعد فوزها بلقب بطولة العرب للسيدات التي أقيمت في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، لتصبح أول لاعبة إماراتية تنال هذا اللقب.

وأكدت خلود الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، رئيس اللجنتين النسائية والإعلامية في الاتحاد، أن مشاركة روضة تأتي ضمن استراتيجية وخطة الاتحاد لتطوير لاعبي ولاعبات الإمارات من خلال المشاركات العالمية، بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرة ورفع التصنيف الدولي، إلى جانب السعي لتحقيق إنجازات جديدة.

وأشارت الزرعوني إلى أن روضة حققت العديد من الإنجازات البارزة في مسيرتها، من بينها الفوز ببطولة العالم للناشئين، وبطولة العالم للمدارس، وكأس آسيا للهواة، وذهبية دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

ووجهت الزرعوني الشكر إلى وزارة الرياضة على دعمها المتواصل للعبة، وإدراج الشطرنج ضمن الرياضات ذات الأولوية، من خلال تسجيل 5 لاعبين في مشروع منصة المواهب، الأمر الذي يعزز تطور اللعبة على مستوى الدولة.

كما توجهت بالشكر إلى نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على جهوده المتواصلة في رعاية اللاعبين واللاعبات، مؤكدة أن الأندية هي الشريك الاستراتيجي للاتحاد، وأن التعاون المثمر بينها وبين الاتحاد هو «كلمة السر» في النجاحات التي يحققها شطرنج الإمارات على مختلف المستويات.