انتقادات فرنسية لاذعة لمونديال الأندية.. «أوقفوا هذه المذبحة»!

معتز الشامي (واشنطن)

شنّ اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في فرنسا، هجوماً لاذعاً على كأس العالم للأندية، قائلاً: إنه «يجب وقف هذه المذبحة» وسط مخاوف مستمرة بشأن أعباء العمل الشاقة على اللاعبين.

واتهم اتحاد اللاعبين المحترفين أيضاً رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بالعيش «في برج عاجي» من خلال تجاهل تأثير الأجندة المزدحمة على اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

وقال الاتحاد في بيانه: «لا يخفى على أحد تناقض هذا الوضع، باستثناء جياني إنفانتينو ومن يمدحونه بالطبع، من برجه العاجي الذي يستعرضه حول العالم، لا يكترث رئيس «فيفا» بالمصير الذي يخبئه التقويم الدولي لأبرز لاعبي كرة القدم»، وأضاف: «تُثبت مشاركة إنفانتينو في كأس العالم للأندية، إلى حد السخافة، ضرورة وقف هذه اللعبة المرعبة، إنه يهين الصحة البدنية والنفسية للاعبين مقابل بضعة دولارات إضافية».

وأشار إلى أن كأس العالم للأندية تأتي في نهاية موسم مرهق بالفعل، وبالتالي تتجاهل اتفاقيات التفاوض الجماعي التي تنص في كل مكان تقريباً على فترة راحة غير قابلة للضغط تبلغ ثلاثة أسابيع للاعبي كرة القدم بين المواسم، وقبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي تستمر شهراً، وتنتهي في 13 يوليو، واجه مسؤولو كرة القدم دعوات متجددة لحماية اللاعبين وسط مخاوف متزايدة من الإصابات والإرهاق، وواجهت البطولة الموسعة حديثاً، والتي تضم 32 من أفضل فرق العالم، معارضة منذ أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إضافتها إلى جدول مباريات مكتظ أصلاً، حيث ستُقام البطولة كل 4 سنوات، إلى جانب البطولات الدولية الكبرى.