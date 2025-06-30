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الرياضة

5 لاعبين يمثلون منتخب الجودو في بطولة منغوليا

5 لاعبين يمثلون منتخب الجودو في بطولة منغوليا
30 يونيو 2025 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يستأنف منتخب الجودو اليوم تدريباته في أبوظبي، استعداداً للمشاركة في بطولة أولان باتور جراند سلام، التي ينظمها الاتحاد الدولي من 25 إلى 27 يوليو الحالي، في أولان باتور عاصمة منغوليا، ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي، وتشهد مشاركة 16 دولة.
وأكد فيكتور سيكتروف مدرب المنتخب أن البرنامج يتضمن المران على البحر والرمال والصالات المغلقة، بعد مرحلة الإعداد البدني لاكتساب المزيد من اللياقة البدنية، عقب المشاركات المتتالية في عدد من البطولات القوية، وخرج منها المنتخب بمكاسب فنية عديدة.
ويشارك في المعسكر المفتوح الحالي جميع اللاعبين واللاعبات، من بينهم «الخماسي» المشارك في البطولة المقبلة، وهم سيميو كونستا «وزن تحت 60 كجم»، وناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم».
وتوجه فيكتور بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، والدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، مشرف المنتخب الأول على المتابعة المستمرة.

 

الإمارات
الجودو
منغوليا
محمد بن ثعلوب
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