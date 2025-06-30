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الرياضة

الهلال ومانشستر سيتي.. 17.3% إلى 82.7%!

الهلال ومانشستر سيتي.. 17.3% إلى 82.7%!
30 يونيو 2025 12:35

 
معتز الشامي (واشنطن) 

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يصطدم الهلال السعودي بالعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية، في مواجهة صعبة على «الأزرق»، نظراً لقوة «السماوي» بقيادة المدرب بيب جوارديولا الذي يملك سجلّاً مثالياً في البطولة، حيث فاز بجميع مبارياته الـ11 في مختلف النسخ، وتفوقت الفرق التي قادها على المنافسين 38-4 في تلك المباريات، بما في ذلك 13-2 في البطولة الحالية.
وفازت فرق جوارديولا في 10 من تلك المباريات الـ 11 بفارق هدفين على الأقل، ويعد «مان سيتي» الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات، وآخرها الانتصار الساحق على يوفنتوس 5-2 والذي أهله إلى دور الـ 16 متصدراً المجموعة السابعة.
ووصل الهلال إلى دور الـ 16 بقيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي، بعد أن أثبت صعوبة هزيمته في مجموعة صعبة ضمت ريال مدريد وسالزبورج، وحسم الهلال تأهله بفوزه على باتشوكا بهدفين أحرزهما سالم الدوسري وماركوس ليوناردو.
سجل الدوسري 27 هدفاً في جميع المسابقات منذ بداية موسم 2024-2025، بينما أحرز ماركوس ليوناردو 26 هدفاً.
ودفاعياً، يملك الفريق دفاعاً متمرساً يضم لاعبين مثل جواو كانسيلو وكاليدو كوليبالي ورينان لودي.
وتتوقع شبكة «أوبتا» للإحصاءات فوز مانشستر سيتي في المواجهة والتأهل إلى ربع النهائي بنسبة 82.7%، فيما تبلغ نسبة تأهل الهلال إلى ربع النهائي 17.3% فقط.

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