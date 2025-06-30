ساني يودع بايرن ميونيخ إلى تركيا!



ميامي (د ب أ)



غادر ليروي ساني صفوف بايرن ميونيخ، وسط أجواء جيدة بعد خمس سنوات قضاها مع الفريق، ولكن دون ترك بصمة تهديفية أخيرة تثير ضجة إعلامية.

وينضم الجناح الألماني إلى جالطة سراي التركي الثلاثاء، بينما سيواصل البايرن مشواره في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وفشل ساني في إحراز هدف من انفراد تام أمام حارس المرمى أجوستين روسي في الوقت بدل الضائع من المباراة التي انتهت بفوز بايرن على فلامنجو 4 -2 في ميامي، ضمن منافسات دور الـ 16.

أعلن ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة في البايرن، عن حفل وداع لساني اليوم الاثنين، في معسكر الفريق في فلوريدا، قائلاً: «نحن ممتنون كثيراً له (ساني)».

وقع ساني «29 عاماً» على عقد مع جالطة سراي حتى 2028 قبل انطلاق كأس العالم للأندية، واختاره فنسنت كومباني مدرب بايرن ضمن قائمة الفريق في البطولة، رغم عدم الاستفادة به في المراحل النهائية.

وقال ساني بعد ظهوره الأخير: «عدم الاستمرار مع الفريق لنهاية مشوارنا في البطولة له شعور خاص».

أضاف: «لقد استمتعت بالتواجد هنا على مدار الأسبوعين الماضيين، إنه فريق مميز ومتماسك، وكنت سعيداً بالمشاركة مع زملائي في الملعب».

واصل: «لم أحضر إلى هنا من أجل قضاء إجازة، كان بإمكاني قضاء إجازة في مكان آخر».

شارك ساني في ثلاث من أصل أربع مباريات لبايرن ميونيخ في البطولة المقامة بالولايات المتحدة، وأظهر سرعته المميزة، لكنه فشل في استغلال العديد من الفرص لتسجيل هدف.

وأوضح ساني أن التقارير التي تحدثت عن توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع البايرن لم تكن صحيحة، مشدداً: «سنفترق بمشاعر طيبة».

وقال مانويل نوير قائد البايرن: «سأفتقد ساني كثيراً، إنه شخص رائع»، بينما أضاف لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا: «كنت أتمنى أن يسجل ليروي هدفاً في ظهوره الأخير معنا، لقد قضى معنا 5 سنوات رائعة».

وأتم ساني: «أتمنى أن يحصل جمال موسيالا على القميص رقم 10، إنه أحد أعز أصدقائي، ولاعب طموح، ينتظره مستقبل مبهر».