سيدة أعمال تتسلّم رئاسة ليون



ليون (أ ف ب)



عُيّنت سيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانج رئيسة لنادي ليون الفرنسي لكرة القدم خلفاً لمواطنها جون تكستور المتنحي عن منصبه، بعد سقوط ناديه إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بقرار من هيئة الرقابة المالية.

كما عين الألماني ميكايل جيرلينج في منصب المدير العام للنادي.

وقال تكستور: «ميشيل هي الخيار المثالي لإدارة ليون في المرحلة المقبلة ولديّ كامل الثقة بها وبالنادي للخروج أقوى بقيادتها».

أما كانج فقالت في بيان على الموقع الرسمي للنادي: «ندخل في مرحلة دقيقة جداً لليون، سأعمل يداً بيد مع ميكايل ومجلس الإدارة من أجل مساندة النادي طوال الإجراءات أمام هيئة الرقابة المالية».

وأدار تكستور ليون بصفته رئيساً لمجموعة «إيجل فوتبول»، المالكة لأندية عدة، بينها بوتافوجو بطل الدوري البرازيلي، لكنه أقر بأن جهوده لتخفيض ديون ليون وحل مشاكله لم تكن كافية لإقناع هيئة الرقابة المالية على كرة القدم الفرنسية.

ولذلك، قرر التنحي وترك المجال لآخرين للنظر في استئناف النادي ضد قرار هبوطه والذي أُعلن عنه الثلاثاء الماضي.

وقال لوكالة «فرانس برس» في فيلادلفيا قبل يومين «سأتراجع عن هذه العملية، لدينا بعض الأشخاص والشركاء الذين سيتخذون خطوة إلى الأمام».

وتابع «بصفتي المالك الأكبر لشركة إيجل فوتبول، من الواضح أنني لم أحقق النجاح في مجلس إدارة النادي، لذا سنوظف بعض الوجوه الجديدة، وسنعمل بشكل بناء للغاية مع المجلس».

وكان تكستور اشترى عام 2022 فريق ليون الذي حل سادساً في الدوري الفرنسي الموسم المنصرم.