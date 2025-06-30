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الرياضة

تشيلسي يقترب من مهاجم برايتون

تشيلسي يقترب من مهاجم برايتون
30 يونيو 2025 13:22


لندن (أ ف ب)

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ذكرت تقارير إعلامية أن تشيلسي رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم في طريقه إلى التعاقد مع جواو بيدرو المهاجم الدولي البرازيلي لمواطنه برايتون بحلول موعد مواجهته مع بالميراس البرازيلي في ربع نهائي مونديال الأندية السبت في الولايات المتحدة، بعد توصل الناديين لاتفاق بشأن الصفقة.
وأفاد موقع «ذي أثلتيك» أن اللاعب الدولي البرازيلي في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام إلى تشيلسي، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال بقيمة تتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار).
وسجل بيدرو الذي انضم إلى برايتون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي لصفقات النادي آنذاك، قادماً من واتفورد قبل عامين، 30 هدفاً في 70 مباراة مع برايتون.
ومع ذلك، غاب اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً عن آخر مباراتين لبرايتون في الموسم، بعد استبعاده بسبب مشادة كلامية في ملعب التدريب مع زميله قطب الدفاع الهولندي يان بول فان هيكه.
ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأندية المشاركة في الأدوار الإقصائية من مونديال الأندية مهلة حتى الثالث من يوليو لتسجيل لاعبين جدد للمشاركة في المسابقة.
وقد يكون الجناح الإنجليزي لبوروسيا دورتموند الألماني جيمي جيتنز لاعبا في تشيلسي بحلول ذلك الوقت، بعد التوصل إلى اتفاق السبت بشأن صفقة تصل قيمتها إلى 65 مليون يورو (55 مليون جنيه إسترليني، 76 مليون دولار).
وتعاقد تشيلسي مع مهاجم إيبسويتش تاون ليام ديلاب، ولاعب الوسط البرتغالي داريو إيسوجو، والمدافع الفرنسي مامادو سار هذا الصيف.
وسينضم النجم البرازيلي الصاعد إستيفاو ويليان، البالغ من العمر 18 عاماً، إلى عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مشاركته في مونديال الأندية مع بالميراس.

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