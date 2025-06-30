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الرياضة

كلباء يضم سيكو ليجا ويجدد عقد قدوس

كلباء يضم سيكو ليجا ويجدد عقد قدوس
30 يونيو 2025 13:26

فيصل النقبي (كلباء)

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أعلن نادي كلباء لكرة القدم عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي سيكو ليجا، قادماً من نادي الرياض السعودي، وذلك في صفقة انتقال حُر، سيتم قيده من خلالها ضمن فئة اللاعبين المقيمين، في إطار تعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين 2025-2026.
ويُعد ليجا من المهاجمين المميزين الذين يمتلكون تجربة متنوعة، حيث سبق له تمثيل نادي ليون الفرنسي، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي مع نادي الرياض، ولفت الأنظار بقدراته البدنية والتسجيلية.
ونجحت إدارة كلباء في تجديد عقد لاعب الوسط الإيراني سامان قدوس، الذي يُعد من أبرز عناصر الفريق خلال الموسم الماضي، وذلك ضمن جهود الحفاظ على استقرار الفريق الفني وتعزيز الانسجام داخل التشكيلة.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة يقودها الجهاز الفني والإدارة الفنية بالنادي، بهدف الظهور بمستوى قوي والمنافسة بشكل فعّال في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
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