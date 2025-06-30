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الرياضة

مدرب فلامنجو يعترف بالفوارق بين أوروبا وأميركا!

مدرب فلامنجو يعترف بالفوارق بين أوروبا وأميركا!
30 يونيو 2025 13:44

 
ميامي (رويترز)

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قال فيليبي لويز مدرب فلامنجو، إن نخبة كرة القدم لا تزال في أوروبا، وذلك بعد هزيمة الفريق البرازيلي 4-2 أمام بايرن ميونيخ في دور الستة عشر لكأس العالم للأندية لكرة القدم.
واستقبل فلامنجو هدفين في أول عشر دقائق، ورغم نجاحه في تقليص الفارق مرتين إلا أن البايرن كان مسيطراً دائماً ليتأهل إلى دور الثمانية، ويضرب موعداً مع باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.
كان من المتوقع أن تهيمن الأندية الأوروبية على كأس العالم للأندية الموسعة، لكنها واجهت صعوبات في بعض الأحيان في مرحلة المجموعات، بينما تأهلت جميع فرق البرازيل، وتركت انطباعاً جيداً.
لكن البايرن نجح في استعادة قدر من ما قد تسميه مؤسسة كرة القدم الأوروبية «النظام» قبل مواجهة إنتر ميلان مع فلومينينسي البرازيلي، الذي ينافس أيضاً في دور الستة عشر.
وتأهل بالميراس لدور الثمانية، بعد فوزه على بوتافوجو البرازيلي يوم السبت الماضي.
قال فيليبي لويز مدرب فلامنجو: «يفرضون علينا ضغطاً هائلاً، يأتون عليك بثمانية أو عشرة لاعبين، استحقوا الفوز، ونجحت خطتنا، وتمكنا من الضغط وصنع فرص للتسجيل، لكنهم كانوا أفضل منا، فنحن نلعب ضد نخبة كرة القدم، إذا لم ينتقل فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد، لكان لدينا أفضل لاعب في العالم، إنهم (لاعبو أميركا الجنوبية) يريدون أن يكونوا ضمن النخبة، وهذا ما يريدونه، إذا فزنا اليوم (أمس)، وبالبطولة، لما غيّر ذلك الواقع - إنها فرق تتميز بجودة عالية، لدينا العديد من اللاعبين البرازيليين في أنديتنا، لكن الفرق الأوروبية تمتلك الأفضل، لديهم لاعبون أفضل، هذه حقيقة».

أميركا
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مونديال الأندية
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