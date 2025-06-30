ميدلسبره يعلن وفاة مهاجم منتخب إنجلترا السابق

لندن (د ب أ)

أعلن نادي ميدلسبره الإنجليزي وفاة لاعبه آلان بيكوك مهاجم منتخب إنجلترا السابق، عن عمر ناهز 87 عاماً.. توفي بيكوك، الذي أصيب بالخرف في عام 2018 في سلام وسط عائلته مساء الأحد.

أحرز بيكوك 141 هدفاً في 238 مباراة بقميص ميدلسبره مسقط رأسه قبل انضمامه إلى ليدز، وشارك في ست مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، لكن اللاعب الراحل غاب عن القائمة التي اختارها السير ألف رامزي، وفازت بكأس العالم 1966 بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

وقال ميدلسبره في بيان عبر موقعه الرسمي: «خالص التعازي من كل مسؤولي النادي لعائلة آلان وأصدقائه في هذه اللحظة الحزينة».