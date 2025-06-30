الثلاثاء 1 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميدلسبره يعلن وفاة مهاجم منتخب إنجلترا السابق

ميدلسبره يعلن وفاة مهاجم منتخب إنجلترا السابق
30 يونيو 2025 13:58

لندن (د ب أ)
أعلن نادي ميدلسبره الإنجليزي وفاة لاعبه آلان بيكوك مهاجم منتخب إنجلترا السابق، عن عمر ناهز 87 عاماً.. توفي بيكوك، الذي أصيب بالخرف في عام 2018 في سلام وسط عائلته مساء الأحد.
أحرز بيكوك 141 هدفاً في 238 مباراة بقميص ميدلسبره مسقط رأسه قبل انضمامه إلى ليدز، وشارك في ست مباريات دولية مع منتخب إنجلترا، لكن اللاعب الراحل غاب عن القائمة التي اختارها السير ألف رامزي، وفازت بكأس العالم 1966 بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة.
وقال ميدلسبره في بيان عبر موقعه الرسمي: «خالص التعازي من كل مسؤولي النادي لعائلة آلان وأصدقائه في هذه اللحظة الحزينة».

أخبار ذات صلة
«العقد المرفوض» يُعيد راشفورد إلى مانشستر يونايتد!
مدافع يونايتد يعلن الاعتزال والعمل في «الإدارة»
الدوري الإنجليزي
منتخب إنجلترا
آخر الأخبار
"طيران الإمارات" توسّع عملياتها بإضافة طائرات محدثة وتزيد رحلاتها إلى عدة وجهات
اقتصاد
"طيران الإمارات" توسّع عملياتها بإضافة طائرات محدثة وتزيد رحلاتها إلى عدة وجهات
اليوم 16:05
منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في إيطاليا وبلغاريا
الرياضة
منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في إيطاليا وبلغاريا
اليوم 16:04
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
الرياضة
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
اليوم 16:02
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
الرياضة
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
اليوم 15:52
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©