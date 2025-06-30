الفلبيني مارفن بطلاً لـ «دولية فاست للشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)

أحرز الفلبيني ماركوس مارفن لقب بطولة فاست الدولية للشطرنج، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن روزنامة بطولاته السنوية، بمشاركة 191 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وتصدر مارفن الترتيب العام برصيد 6 نقاط من أصل 7 جولات، متساوياً مع 8 لاعبين، ليتوَّج باللقب بعد تطبيق أنظمة كسر التعادل، فيما حل لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حمد عصام، في المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية، بينما جاء الهندي ريحان بن أنصار ثالثاً.

وضمت قائمة اللاعبين المتساوين في النقاط أيضاً كلاً من: حطامي مطربا من طاجيكستان (الرابع)، والفلبيني ديماروكوت (الخامس)، ومواطنه يولو أدريان (السادس)، والهندي محمد شايان (السابع)، ويحيى شعيب الكاف لاعب نادي الشارقة (الثامن)، والفلبيني جيرمان سانتياجو (التاسع)، كما حصل 5 لاعبين آخرين على 5.5 نقطة.

شهد الجولة الختامية للبطولة وتتويج الفائزين عمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأحمد فتحي عفانة، ممثل مجموعة فاست للمقاولات، وفيصل الحمادي، عضو مجلس إدارة النادي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية، والمدربين والإداريين.

وأكد عمران النعيمي أن البطولة شهدت مستوى تنافسياً مرتفعاً ومشاركة قياسية من 15 دولة، قائلاً: «9 لاعبين تقاسموا صدارة الترتيب، ولم يُحسم اللقب إلا مع نهاية الجولة الأخيرة، ما يعكس قوة المنافسة وارتفاع مستوى اللاعبين المشاركين».

وأضاف: «المكاسب الفنية والإدارية والتنظيمية كانت كبيرة، وحرصنا على تعزيز الاحتكاك الفني للاعبينا مع مدارس شطرنجية متنوعة، وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية على المدى الطويل».

وأكد أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يواصل تنظيم البطولات المحلية والعربية والدولية، بفضل امتلاكه قاعدة كبيرة من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، مشدداً على أن استراتيجية النادي تسير بثبات نحو توسيع قاعدة اللعبة وتطوير المواهب الوطنية وتأهيلها للمنتخبات.