اختتام البطولة العربية الدولية الثانية لـ «فالورانت»



الشارقة (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات البطولة العربية الدولية الثانية للعبة «فالورانت»، التي نظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة «إيسبورت ميدل إيست» الإماراتية، بمشاركة 12 منتخباً من المنطقة العربية وأوروبا وآسيا.

وتُوّج منتخب اليونان بلقب البطولة بعد فوزه في النهائي على المنتخب الوطني بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تنافساً عالياً، قدّم خلالها لاعبو الإمارات أداءً مميزاً وكادوا يحسمون اللقب في أكثر من جولة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 2-0، ليحصد المركز الثالث عن جدارة بعد أداء جماعي متماسك.

وشهدت البطولة منافسة قوية على مدار أسبوعين بين منتخبات الإمارات، مصر، الأردن، سوريا، لبنان، عُمان، الهند، اليونان، صربيا، كرواتيا، مونتينيجرو، وإيطاليا، واعتمدت على نظام احترافي يشمل تصفيات المجموعات بنظام BO2، ثم نصف النهائي بنظام BO3، واختتمت بالمباراة النهائية بنظام BO5.

وأشاد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، مؤكداً أن النسخة الثانية تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة والمنطقة.

وقال: فخورون بما تحقق في هذه النسخة، سواء من حيث المشاركة الدولية الواسعة أو التنظيم الاحترافي أو الأداء المميز للمنتخب الوطني. لقد أظهرت البطولة قدرة أبناء الإمارات على التميز في ساحة تنافسية عالمية، وأكدت أن دولتنا تواصل ترسيخ مكانتها كمركز ريادي لرياضة المستقبل».

وأضاف: «نواصل دعم وتمكين اللاعبين، وتوفير منصات احترافية لصقل المهارات، وتوسيع قاعدة الاحتكاك الدولي عبر البطولات النوعية. ونؤمن أن هذه المسابقات هي وسيلة فعالة لبناء جيل تنافسي قادر على تمثيل الدولة بأفضل صورة».

وجرى بث مباراتي المركز الثالث والنهائي عبر القنوات الرقمية الرسمية للبطولة، وشهدتا تفاعلاً جماهيرياً واسعاً من مختلف أنحاء الوطن العربي، مما ساهم في تعزيز حضور لعبة «فالورانت» في المنطقة.

وتأتي هذه النسخة استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، ضمن خطة استراتيجية يقودها اتحاد الرياضات الإلكترونية تهدف إلى تعزيز المشهد التنافسي محلياً وإقليمياً، وتوفير بيئة داعمة للمواهب الصاعدة في عالم الألعاب الإلكترونية.