كأس العالم للرياضات الإلكترونية تكشف عن أغنية حفل الافتتاح

الرياض (الاتحاد)

كشفت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF) اليوم، عن بعض تفاصيل افتتاح البطولة، والتي تشهد مشاركة 2000 لاعب من نخبة المحترفين و200 نادي من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 لعبة مختلفة، على جوائز مالية قياسية تزيد قيمتها عن 70 مليون دولار.

وتعود بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 إلى مدينة الرياض في الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس، لتوحّد من جديد اللاعبين وعشّاق الألعاب من مختلف أنحاء العالم ضمن منافسة عالمية على اللقب الأغلى، وتتميز هذه البطولة بنظامها المبتكر متعدد الألعاب، والذي يكرّم مهارات الأندية واللاعبين وقدرتهم على المنافسة عبر مختلف المنصات والأنواع، وتجمع المنافسات أبرز الفرق وألمع النجوم وأشهر الأسماء في عالم الألعاب، في حدث هو الأكبر والأبرز في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

وتم الكشف عن أغنية الافتتاح، وهي «Til My Fingers Bleed»، وتعتبر الأغنية الرسمية للحدث، ويشارك فيها كل من DINO نجم عضو فرقة SEVENTEEN ومعه النجمان Duckwrth وTelle Smith المغني الرئيسي في فرقة The Word Alive. حيث سيقدمونها للمرة الأولى بشكل مباشر في الحفل الافتتاحي لأكبر حدث في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم بتاريخ 10 يوليو المقبل في مدينة الرياض، والذي سيشهد أيضاً مشاركة نخبة من النجوم العالميين يتقدمهم Post Malone وAlesso وTina Guo.

وقال مايك ماكيب، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: «يُمثّل كأس العالم للرياضات الإلكترونية في جوهره احتفالًا عالميًا بالمجتمع – حيث تتلاقى الألعاب والإبداع والثقافة في أكبر حدث للرياضات الإلكترونية في العالم. موسيقى EWC والأغنية الرسمية للبطولة وحفل الافتتاح يساهمان في تحديد هوية البطولة. ويعكسون روح الشغف المشترك وقوة الاتصال التي تجمع بين الموسيقى والرياضات الإلكترونية، مما يمهد الطريق لصيف لا يُنسى ويحتفي بكيفية رفع الموسيقى لمستوى المنافسة وتعميق علاقة الجماهير مع الرياضة».

وعلّق Telle Smith من The Word Alive على الأغنية الجديدة قائلاً: «الألعاب الإلكترونية كانت جزءًا من حياتي بقدر ما كانت الموسيقى، لذا فإن تقديم أغنية تتجاوز التصنيفات التقليدية على مسرح عالمي كهذا هو أمر خيالي. أعتقد بأن الأغنية ستنال إعجاب الجماهير حول العالم، وأتشرف بمشاركتي هذه اللحظة مع DINO وDuckwrth في الرياض».

وأضاف أرييل هورن، المنتج التنفيذي في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: «منذ البداية، تم تصميم كأس العالم للرياضات الإلكترونية ليكون منصة عالمية لثقافة الألعاب عبر جميع الأنواع. كل فنان في أغنية 'Til My Fingers Bleed' يقدم إضافة مميزة لها ارتباط خاص باللاعبين سواء كانوا مهتمين بالألعاب الرياضية أو القتالية أو الأكشن. ونتطلع لمشاهدة اللاعبين والجماهير وهم يتفاعلون مع الأغنية حول العالم».

في حين أكّد فيراندا تانتولا، المدير الإبداعي التنفيذي لموسيقى كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بأن الموسيقى لغة عالمية، وهو ما تشترك فيه مع الألعاب الإلكترونية.

وأضاف: «ما يلهمنا في هذا التقاطع بين الموسيقى والرياضات الإلكترونية هو الفرصة لتشكيل أعمال جديدة لجمهور عالمي حقيقي. ومع «Til My Fingers Bleed» أردنا أن يعكس التقاء الأنواع الموسيقية والفنانين الدوليين نفس التنوع العالمي للألعاب واللاعبين الذي يميز كأس العالم للرياضات الإلكترونية. لقد بذل الفريق بأكمله قصارى جهده في هذا المشروع، ونأمل أن يستمتع محبي موسيقى الK-pop والهيب هوب والروك بالأغنية وعرض حفل الافتتاح».