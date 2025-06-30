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الرياضة

«يويفا» يؤجل قرار مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي

«يويفا» يؤجل قرار مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي
30 يونيو 2025 15:44

لندن (د ب أ)

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تأجيل قراره بشأن السماح بمشاركة فريق كريستال بالاس الإنجليزي في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
واعتقد كريستال بالاس أنه ضمن مكاناً في البطولة الأوروبية بفضل فوزه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي في مايو، لكن ثارت شكوك حول إمكانية مشاركة الفريق الإنجليزي بسبب لوائح «يويفا»، المتعلقة بتعدد ملكية الأندية.
يرتبط جون تكستور، المساهم السابق في النادي الإنجليزي، بمصالح استثمارية في نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي تأهل إلى نفس البطولة.
أعلن «يويفا» اليوم أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرار، وأن ليون لديه تسوية تهدده بالاستبعاد من المسابقات الأوروبية الموسم المقبل في حال تأييد قرار هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في فرنسا.
ويستأنف النادي الفرنسي ضد قرار هبوطه للدرجة الثانية الصادر عن هيئة الرقابة الفرنسية المالية بسبب صعوبات مالية.
في سياق متصل، تم الإعلان في الأسبوع الماضي أن تيكستور وافق على بيع حصته في النادي الإنجليزي إلى وودي جونسون، مالك فريق نيويورك جيتس. كما أعلن تيكستور اليوم استقالته من مناصبه القيادية في ليون، بينما يترقب كريستال بالاس ما إذا كانت هذه الخطوة ستعزز من موقفه.
تم النظر في قضية كريستال بالاس بموجب المادة الخامسة من لوائح مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تنص على أنه اعتباراً من أول مارس 2025، يجب على الأندية الراغبة في المشاركة بالبطولات القارية لموسم 2025 - 2026 إثبات عدم وجود أي مصالح أو نفوذ لأي فرد من مسؤوليها أو كيان قانوني على أكثر من نادٍ واحد مشارك في نفس المسابقة.
وتنص أيضاً أنه في حال فشل ناديين أو أكثر في استيفاء المعايير، سيتم السماح بمشاركة فريق واحد فقط، ويبدو أن احتلال ليون مركز أفضل في الدوري الفرنسي يضعه في مرتبة أعلى من بالاس.
وقال ليون: «اتفاقية التسوية التي وقعناها مع هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعني أنه بإمكاننا المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ويبقى القرار النهائي مرهوناً بنتيجة الاستئناف ضد قرار هيئة الرقابة المالية في فرنسا».
ويعني ذلك أن مشاركة ليون تتوقف على نجاح استئنافه، ولكن يبقى الغموض قائما بشأن قبول «يويفا» لمشاركة كريستال بالاس أيضاً إذا التزم النادي الإنجليزي بشروط لوائح تعدد ملكية الأندية، أم سيتم اعتماد مشاركة كريستال بالاس فقط في حال تأكيد هبوط ليون.

يويفا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كريستال بالاس
الدوري الأوروبي
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