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الرياضة

أنس جابر تودع ويمبلدون بالدموع

أنس جابر تودع ويمبلدون بالدموع
30 يونيو 2025 16:27

 
لندن (د ب أ)
اضطرت النجمة التونسية أنس جابر، وصيفة بطولة ويمبلدون للتنس مرتين، للانسحاب من مواجهة فيكتوريا توموفا، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور الأول من نسخة العام الجاري، بسبب الإصابة.

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كانت أنس 30 عاماً وصيفة ويمبلدون في 2022 و2023 متأخرة بنتيجة 6/ 7 وصفر/ 2 أمام اللاعبة البلغارية المصنفة 111 عالمياً.
انهمرت أنس جابر بالبكاء قبل تلقيها العلاج خلال استراحة طبية في المجموعة الأولى من المباراة، التي أقيمت على الملعب 14، وتعرّضت اللاعبة التونسية، وصيفة بطولة أميركا المفتوحة 2022، لسلسلة من الإصابات، أدت إلى تراجع تصنيفها إلى 59 عالمياً.
وتعرضت أنس جابر لإصابة في الكتف أدت إلى نهاية مبكرة لموسمها في 2024 وبعد ثلاثة أشهر فقط من عودتها، خرجت التونسية من الملعب وهي تبكي في بطولة ميامي المفتوحة هذا العام بعد تعرضها لإجهاد في الساق.

 

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