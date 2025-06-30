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الرياضة

دورتموند يضرب موعداً مع «المرهق» في كأس العالم للأندية

دورتموند يضرب موعداً مع «المرهق» في كأس العالم للأندية
30 يونيو 2025 16:42

 
أتلانتا (د ب أ)
أبدى بوروسيا دورتموند احتراماً كبيراً لمنافسه مونتيري وقائده المخضرم سيرجيو راموس، وذلك قبل مباراة الفريقين في دور الـ16 لكأس العالم للأندية، لكن الفريق الألماني يسعى إلى الفوز في مباراة يتوقع أن تكون قوية بدنياً مساء الثلاثاء.
انضم راموس 39 عاماً إلى النادي المكسيكي في فبراير، ولم يستقبل مونتيري سوى هدف واحد في دور المجموعات ضد إنتر ميلان. قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند: «إنهم فريق جيد جداً، يتسم بالقوة البدنية والشراسة في الالتحامات والمواجهات الفردية».
وقال فالديمار أنطون مدافع دورتموند: «سنحاول التركيز على التدخلات، فهي تكون مؤلمة أحياناً، ومعجب أيضاً بالاحتكاكات البدنية من الخلف، أعرفها جيداً منذ صغري». وأضاف كيل عن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق: «إنه لاعب يتمناه أي فريق في صفوفه، فهو قيمة كبيرة، واللعب ضده يكون أحياناً مرهقاً». شدد: «علينا أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى دور الثمانية، لكنني متفائل بالطبع بقدرتنا على التأهل».
ومن المنتظر أن يواجه دورتموند أيضاً جماهير متحمسة في المدرجات بسبب الجالية الكبيرة للمكسيك في الولايات المتحدة. لكن باسكال جروس لاعب وسط دورتموند قال: «سأكون سعيداً إذا لعبنا المباراة وسط أجواء مميزة لكأس العالم»، وذلك بعدما خاض دورتموند مباراته الأخيرة ضد أولسان وسط حضور جماهيري ضعيف يزيد قليلاً على 8 آلاف مشجع.
أضاف جروس أن اللعب في ملعب أتلانتا، المكيّف وتحت سقف متحرك، ربما يساعد دورتموند على تقديم أداء أفضل بعدما عانى الفريق من اللعب في حرارة مرتفعة للغاية خلال المباريات السابقة. قال جروس «أعتقد أن ذلك سيساعدنا، وأعتقد أن إيقاع اللعب سيكون مختلفاً».

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