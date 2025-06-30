«ويمبلدون» تستعد لموجة «حر شديد» في اليوم الأول للبطولة

لندن (د ب أ)

أبدى منظمو بطولة ويمبلدون للتنس ثقتهم بشأن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع موجة الحر في اليوم الأول من منافسات البطولة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون اليوم من أشد أيام شهر يونيو حرارة على الإطلاق في أنحاء بريطانيا، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية.

ومن المرجح تطبيق قواعد الحرارة على اللاعبين، بمنح استراحة إضافية لمدة 10 دقائق بين المجموعتين الثانية والثالثة في منافسات فردي السيدات، والثالثة والرابعة في فردي الرجال، ولكن الصعوبات تمتد أيضاً للجماهير وحكام المباريات.

من جانبها قالت سالي بولتون الرئيسة التنفيذية لبطولة ويمبلدون: «من الواضح أنه يوم حار جداً، ولكن اللاعبين يتنافسون في درجات حرارة مماثلة في بطولات التنس على مدار العام، ولكننا بالنسبة للبريطانيين درجة الحرارة شديدة، ولدينا قواعد سنحاول استخدامها بشكل جيد طوال المنافسات».

ومن المقرر متابعة قراءات الإجهاد الحراري، وقياس درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة السطح والرطوبة في ثلاث نقاط خلال اليوم مع تطبيق قاعدة الحرارة إذا تجاوزت القراءة 1ر30 درجة مئوية.

أضافت بولتون: «كما أن لدينا بروتوكولات معمول بها لحاملي الكرات في الملعب، لديهم أوشحة تبريد، وسنقوم بتدويرهم أكثر من مرة إذا احتاج الأمر». وواصلت: «أما بالنسبة للزملاء العاملين في الملعب، فقد أجرينا العديد من التغييرات على مستوى نوبات العمل لضمان حصولهم على فترات راحة منتظمة».

وقالت أيضاً: «ننصح ضيوفنا من الجماهير بنفس توصيات العديد من الأطباء، وهي الاستعداد بارتداء القبعات وملابس خفيفة ونظارات شمس، وخذوا فترات راحة من الشمس».

وختمت تصريحاتها: «لسنا معتادين في بريطانيا على هذه الموجة الحارة، لكننا مستعدون لها تماما، ويسعدنا أن الجو مشمس وليس ممطراً مثلما كان الحال في نسخة العام الماضي 2024».