«الليجا» تكشف موعد «الكلاسيكو»



مراد المصري (أبوظبي)

تقيم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، يوم غدٍ الثلاثاء قرعة مسابقات المحترفين للموسم المقبل 2025-2026، والتي يتصدرها دوري الدرجة الأولى، مع ترقب الجماهير على وجه الخصوص مواعيد مواجهتي «الكلاسيكو» بين الغريمين برشلونة حامل اللقب وريال مدريد الأكثر تتويجاً.

وسبق أن أعلنت الرابطة أن الموسم الجديد لـ «الليجا»، سينطلق في 15 أغسطس المقبل، على أن ينتهي في 24 مايو من العام المقبل.

ونجح برشلونة من الفوز باللقب في الموسم الماضي، فيما يتطلع ريال مدريد لاستعادة اللقب بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، مع تواجد أتلتيكو مدريد في خط المنافسة مع سعيه لتعزيز صفوفه خلال الصيف الجاري.

وتضم المسابقة بقية الأسماء المعتادة تاريخياً، وأبرزها إشبيلية، وأتلتيك بلباو، وريال بيتيس وفياريال، وغيرها، فيما ينضم إليها الثلاثي الصاعد من دوري الدرجة الثانية: ليفانتي وإلتشي وريال أوفييدو.