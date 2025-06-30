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الرياضة

مدافع يونايتد يعلن الاعتزال والعمل في «الإدارة»

مدافع يونايتد يعلن الاعتزال والعمل في «الإدارة»
30 يونيو 2025 16:53

مانشستر (أ ب)

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أعلن جوني إيفانز، مدافع فريق مانشستر يونايتد، اعتزاله كرة القدم، اليوم، لينهي مسيرة حافلة شهدت فوزه بلقب الدوري ثلاث مرات، وسيتولى إيفانز (37 عاماً) منصباً إدارياً في مانشستر يونايتد، حيث سيكون المشرف على الإعارات وتطوير اللاعبين.
أصبح إيفانز لاعباً حراً في نهاية الموسم بعد فترته الثانية بقميص مانشستر يونايتد، بعد تخرجه من أكاديمية النادي، كما لعب أيضا لناديي وست بروميتش ألبيون وليستر سيتي، وخاض 107 مباريات دولية بقميص منتخب أيرلندا الشمالية.
ومن أبرز إنجازات جوني إيفانز أيضاً، فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين.
ويستكمل إيفانز حالياً دوراته التدريبية، وسيكون منصبه الرسمي في مانشستر يونايتد، هو رئيس قسم الإعارات وتطوير اللاعبين.

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
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