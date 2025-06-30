«الضمانات» تجمد مفاوضات برشلونة وويليامز



مراد المصري (أبوظبي)



شهدت الساعات الأخيرة تجمد المفاوضات بين نادي برشلونة واللاعب الإسباني نيكولاس ويليامز؛ وذلك على خلفية طلب موكلي اللاعب عدد من الضمانات لتأكيد قدرة النادي على تسجيله في صفوفه على خلفية بعض الإشكاليات التي عانى منها «البلوجرانا» الموسم الماضي مع لاعبين، مثل داني أولمو.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن الاتفاق الشهي حول مدة العقد والراتب لويليامز، كان جاهزاً مع موكيله، إلا أن الأمور اتخذت منحنى آخر عند تحويل الأمور إلى اتفاق مكتوب، حيث يحاول برشلونة من اللاعب التنازل عن بعض مطالبه بخصوص ضمانات التسجيل لاحقاً.

ويستعد برشلونة لدفع الشرط الجزائي بالكامل والبالغ نحو 62 مليون يورو، وذلك في ضوء رفض نادي أتلتيك بلباو الجلوس على أي طاولة مفاوضات في واحدة من تقاليده التاريخية بعدم التفريط بأبناء أكاديمية، إلا أنه يعاني أيضاً من الناحية الأخرى بخصوص القواعد المالية ومدى تطبيقه اللعب المالي النظيف وفق لوائح رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، حيث يؤكد النادي أنه سيعود إلى قاعدة التسجيل «1 مقابل 1»، إلا أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن ذلك من قبل «الليجا» مع مواصلة التدقيق في سجلاته المالية.