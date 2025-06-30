تأهل سابالينكا وسفيتولينا إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون



لندن (د ب أ)



صعدت البيلاروسية آرينا سابالينكا بسهولة إلى دور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي بفوزها على الكندية المتأهلة عبر التصفيات كارسون برانستين اليوم الاثنين في الدور الأول.

وحسمت المصنفة الأولى على العالم الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 -1 و7 -5، وخاضت سابالينكا نسختين فقط من آخر أربع نسخ لبطولة ويمبلدون، لكنها بلغت المربع الذهبي في مرتين. وجاءت الألقاب الثلاثة الكبرى لسابالينكا على الملاعب الصلبة، وكانت في طريقها للفوز بلقب جراند سلام على الملاعب الرملية، لكنها خسرت أمام الأميركية كوكو جوف في نهائي فرنسا المفتوحة.

وخاضت برانستين 24 عاماً المصنفة 194 على العالم أول مباراة لها في الأدوار الرئيسية بالبطولات الأربع الكبرى، وكانت تبحث عن فوزها الثاني فقط في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات وحققت سابالينكا فوزها الـ24 مقابل خمس هزائم في الدور الأول من بطولات الجراند سلام، علما بأنها لم تخسر مباراتها الأولى في البطولات الكبرى منذ خمسة أعوام ونصف العام، محققة 19 انتصاراً وبسجل خالي من الهزائم.

وسجلت المصنفة الأولى على العالم فوزها العاشر دون أي هزيمة في مواجهات لاعبات متأهلات عبر التصفيات في البطولات الكبرى، ودون أن تخسر أي مجموعة.

وصعدت الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة 14، بسهولة إلى الدور الثاني بفوزها على المجرية انا بوندار بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 3/ و6 1/ اليوم الاثنين في الدور الأول. واحتاجت اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 29 عاماً إلى 63 دقيقة فقط للفوز على منافستها المجرية.

وصعدت الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 22 للبطولة إلى الدور الثاني بفوزها على الأسترالية كيمبرلي بيريل، كما فازت التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 30 على الأميركية بيرناردا بيرا، وفازت البريطانية سوناي كارتال على اللاتفية يلينا اوستابينكو المصنفة 20 للبطولة، كما فازت الإسبانية كريستينا بوسكا على الرومانية انكا اليكسيا تودوني، والفرنسية دياني باري على الكرواتية بيترا مارتيتش والألمانية إيفا ليس على الصينية يوان يوي.