«فيسبيرتيليو» تحلق بلقب مضمار جبل علي في أيرلندا



دبلن (الاتحاد)



تجسيداً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واصل مضمار جبل علي ترسيخ مكانته في صناعة سباقات الخيل العالمية، من خلال شراكة استراتيجية مستمرة مع مضمار كورا الأيرلندي، برعاية سباق مضمار جبل علي وإسطبلات داش ستيكس «قوائم».

وضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان «الديربي الأيرلندي»، أقيم تحدي سباق مضمار جبل علي وإسطبلات داش ستيكس «قوائم» المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، والذي حلقت فيه المهرة الإمارتية «فيسبيرتيليو» للشراع للسباقات التي أسستها الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وحققت المهرة «فيسبيرتيليو» الحائزة على المركز الثالث في سباق الجينيز الفرنسي، فوزها الثاني في مسيرتها بمضمار «كورا»، حيث استفادت المهرة، التي يدربها ويلي ماكريري، من صبر الفارس ديلان براون ماكموناجل، وتمكنت «فيسبيرتيليو»، البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «نايت أوف ثندر» والفائزة بسباق «ألفا سينتاوري» للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، من التفوق بفارق رأس عن الجواد «ماي ميت فير» المدافع عن اللقب، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 1,25 طول «كينج جوان» وتمكنت البطلة من قطع المسافة في زمن وقدره 1:12:76 دقيقة لتنال الجائزة المالية الأولى.

شارك في السباق 11 خيلاً وانحصر التنافس في الفورلنج الأخير - آخر 200 متر - بين «فيسبيرتيليو»، و«ماي ميت فير» وتميز السباق بالإثارة والتشويق والقوة قبل أن تتمكن البطلة من الفوز بجدارة على منافسها وتتوج بطلة للسباق.

وحظي السباق بإقبال جماهيري كبير وحقق نجاحاً باهراً من ناحية الاهتمام الإعلامي للصحف المتخصصة في سباقات الخيل حيث أفردت له تلك الصحف مساحات واسعة للحديث عن السباقات بالتزامن مع الديربي الأيرلندي.

وتوج الفائزين محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، وتقدم بالتهنئة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على فوز «فيسبيرتيليو»، وقال بانه فوز إماراتي مميز وثمين برعاية مضمار جبل علي.

وأكد أن السباق كان قوياً ومثيراً والمنافسة فيه قوية بفضل قوة الخيول المشاركة وجاهزيتها، وان فوز «فيسبيرتيليو»، يؤكد أصالة خيول الإمارات وتفردها على الساحة العالمية، حيث حسمت النتيجة لصالحها، مؤكداً أنها من الخيول التي حققت نتائج متميزة، قبل مشاركتها.

