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الرياضة

الجهاز الفني لمنتخبنا يناقش تفاصيل المرحلة المقبلة

الجهاز الفني لمنتخبنا يناقش تفاصيل المرحلة المقبلة
30 يونيو 2025 22:00

 

معتز الشامي (أبوظبي)

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يعقد الجهازان الفني والإداري لمنتخبنا الوطني اجتماعاً باتحاد الكرة مساء الثلاثاء، لمناقشة تفاصيل خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومتابعة المعسكرات الصيفية لأندية دورينا، وحسم مصير معسكر «الأبيض» في أواخر أغسطس المقبل، حيث يتوقع أن يؤدي منتخبنا وديتين في أوائل سبتمبر ضمن أيام الفيفا، للتحضير للمشاركة في الدورة المجمعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة، وينتظر الجهاز الفني تحديد المنتخبات التي سيلتقيها «الأبيض» بعد القرعة الخاصة بالتصفيات التي ستجري 17 يوليو الجاري بمقر الاتحاد الآسيوي في أبوظبي.
ويتوقع أن يحل منتخبنا في المستوى الثاني مع منتخب العراق، بناء على تصنيف المنتخبات المشاركة، فيما يحل المنتخبين القطري والسعودي في التصنيف الأول، ويحل المنتخبان العماني والإندونيسي بالمستوى الثالث.
وأجرى اتحاد الكرة تغييرات على الجهاز الإداري، حيث تم تكليف كل من مطر الصهباني وإسماعيل راشد بتولي الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، وتوجيه الشكر لكل من ياسر سالم ومحمد إبراهيم.
ووفق رؤية الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الروماني كوزمين، فسيتم منح المنتخب فرصة مناسبة للتحضير والاستعداد، سواء بخوض تجربتين دوليتين وديتين في سبتمبر المقبل، أو خوض تجربة واحدة على الأقل قبل انطلاق المرحلة الرابعة من التصفيات والتي تقام بنظام «البطولة المجمعة» للفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل.

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